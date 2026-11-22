Formule 1 GP van Las Vegas

Winnaars en verliezers van de chaotische GP van Las Vegas

Formule 1 leverde een race voor de eeuwigheid af in Las Vegas, terwijl teamgenoten met elkaar botsten en de gemoederen hoog opliepen

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 11:46

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Een groep auto's binnen enkele seconden van elkaar, de top-drie die bij 35 leiderschapswisselingen om de eerste plaats stuivertje wisselden en coureurs die op de laatste ronde probeerden uit te vinden waar ze moesten zitten om bij de finish vooraan te liggen: de Grand Prix van Las Vegas voelde als de glimmende, door accukracht ondersteunde stratencircuitversie van de Indy 500.

Het paste wel bij de kunstmatige entertainmenthoofdstad van Amerika dat F1 een vermakelijke, zij het wat kunstmatige, show neerzette. Het zal niet ieders smaak zijn geweest, maar op de tribunes was vermoedelijk bijna niemand te vinden die niet het gevoel had waar voor zijn geld te hebben gekregen.

Wat was er nodig om te winnen op de Las Vegas Strip? Lef en race-inzicht, zeker. Maar ook denkwerk. Het ging erom de juiste strategie voor de energielevering te vinden om vooraan te blijven, en die daarna zo bij te stellen dat je op de laatste ronde bij het passeren van de streep vooraan lag, niet bij het ingaan van bocht 1.

Verstappen gaf via zijn boordradio met Red Bull wat inzicht in zijn denkproces. "Jullie moeten kijken naar de deployment voor de laatste ronde, want zij hebben het door. Ze kunnen tot aan de streep voor me blijven, dus we moeten kijken wat we alleen voor de laatste ronde moeten doen."

Uiteindelijk werkte zijn plan: hij hield Lando Norris en Oscar Piastri achter zich. Niet voordat hij nog de mislukte actie van George Russell op Kimi Antonelli bespotte, een dag nadat hij in de kwalificatie met de Mercedes-coureur overhoop lag.

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"Hij praat veel naast de baan en eerlijk gezegd doet het me niet echt iets, want hij zit zo ver onder mijn niveau dat het voor mij eigenlijk geen zin heeft om daarop in te gaan. Vandaag geldt: karma is a bitch. Het was eerlijk gezegd fantastisch toen ik in mijn spiegel keek en zag wat er gebeurde. Ik dacht: mooi, mijn dag wordt alleen maar beter."

Max Verstappen took his fourth win in six races as Red Bull looks to build momentum for a 2027 title campaign

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

De opmerkingen van Verstappen waren wat ongepast en onnodig, maar het is het nieuwste voorbeeld dat hij misschien niet de juiste man is voor Russell om mentale spelletjes mee te spelen.

Los daarvan staat dat het incident niet aan de basis staat van Russells plek in dit overzicht. Die heeft hij te danken aan zijn uitstapje naast de ideale lijn, met een ambitieuze aanval op Antonelli aan de vuile binnenkant van de baan, die eindigde met een tik tegen de muur.

Russell speelde het spel in de openingsfase goed en leek een serieuze kanshebber voor de zege. Net als in de kwalificatie kwam hij echter tekort en finishte hij ruim achter teamgenoot Kimi Antonelli, die met een gridstraf rondreed. Als de Brit na een pijnlijk seizoen nog wat momentum wil opbouwen, raakt het aantal ronden daarvoor op.

De problemen bij Mercedes - Antonelli viel laat door een rijdersfout weg uit de strijd om de zege - zetten de deur open voor McLaren om ondanks een matige kwalificatie met Lando Norris en Oscar Piastri een dubbele podiumfinish te pakken.

Op zichzelf had McLaren te veel last van een gebrek aan topsnelheid om over één ronde competitief te zijn. In het verkeer, met het voordeel van de boostmodus, deed Norris de hele race mee en Piastri completeerde een opmerkelijke comeback vanaf de achterkant van de grid om naast hem op het podium te staan. Opvallend genoeg was het pas het eerste podium van de Australiër sinds Miami, dus dat was een welkom beeld.

Oscar Piastri produced an excellent display to carve his way to the front of the field.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Als Fred Vasseur al niet blij was dat zijn Ferrari-coureurs elkaar in Mexico in de haren vlogen, dan was de Fransman twee races later, toen het opnieuw gebeurde, geïrriteerd, machteloos en ronduit woedend.

Lewis Hamilton had eerder al over de radio gevraagd of Charles Leclerc hem niet langer wilde afknijpen en juist wilde samenwerken, gezien het belang van de slipstream op het rechte stuk. In ronde 38 volgde toch een vermijdbare botsing, waardoor Hamilton spinde en Leclerc een tijdstraf van 10 seconden kreeg.

"Charles, ik wil je na de race zien, voordat er iets anders gebeurt", zei Vasseur tijdens de uitloopronde over de teamradio.

Gevraagd hoe dat gesprek verliep, antwoordde Vasseur veelzeggend: "Het was geen gesprek. Ik heb gesproken."

"Dit is onacceptabel. Het is respectloos naar het team en naar de sponsors, hetzelfde verhaal als in Mexico. Ik denk dat we in São Paulo een duidelijk gesprek hebben gehad. Vandaag was het niet professioneel."

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Leclerc op de bank zetten gaat niet gebeuren. Wat Vasseur verder nog kan doen om zijn coureur, die onlangs tot en met 2029 heeft bijgetekend, in het gareel te krijgen, is niet helemaal duidelijk. Maar Leclerc lijkt die agressie in wiel-aan-wielgevechten met teamgenoten op de een of andere manier moeilijk te kunnen beteugelen, dit jaar nog meer nu Hamilton aan hem gewaagd is.

Charles Leclerc's struggles to race Lewis Hamilton cleanly continued in Las Vegas, much to the dismay of team boss Fred Vasseur

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Na het grootste deel van dit seizoen klappen te hebben gekregen van Racing Bulls, had Alpine echt een sterk resultaat nodig. Op vergelijkbare circuits had de gladde 2026-auto van Alpine de wereld al verrast met de pole van Pierre Gasly op Monza, en in Baku leek een goed resultaat in de maak totdat Franco Colapinto zijn teamgenoot torpedeerde.

Dit keer profiteerden beide coureurs van de snelheid van hun auto. Gasly maakte het de koplopers in het begin zelfs lastig, voordat hij achter de strijd om de leiding met meerdere auto's terugviel. Een beetje hulp van Ferrari, zoals hierboven beschreven, deed de rest: Alpine scoorde op de dag meer punten dan Mercedes.

Verliezer: Racing Bulls

Voor de onbetwiste leider van het middenveld van dit seizoen liep het snel mis. Liam Lawson haalde de startopstelling niet, omdat zijn monteurs tegen de klok vochten om een brandstoflek te repareren. Vanuit de pitstraat speelde Lawson daarna geen rol.

Dat gold niet voor Arvid Lindblad, die in de openingsfase aan tafel zat bij de grote jongens. Hij pakte Norris en, heel even, Russell, en reed zelfs derde, voordat hij onder de safety car uit de race spinde.

"Ik probeer nog steeds precies te begrijpen wat er gebeurde", zei Lindblad. "Ik was de banden aan het opwarmen toen de Safety Car buiten was en zodra ik op het gas ging, spinde de auto. Uiteindelijk was het mijn fout en ik bied het team oprecht mijn excuses aan."

Williams scored points with its retro jackets, and with Carlos Sainz.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Williams had sinds Azerbeidzjan in september geen punt meer gescoord, en sinds Monaco in juni niet meer dan één punt. Aan het einde van een rampzalige campagne waren de vier punten van Carlos Sainz een mooie beloning voor de Spanjaard en het hardwerkende personeel van het team.

Na de herstart kon Sainz bij de kopgroep blijven, terwijl de Audi's achter hem de aansluiting verloren. Met wat hulp van buitenaf schoof hij daarna op naar de achtste plaats, voor Russell en Leclerc.

De achtste plaats verandert niets aan het beeld van het rampjaar 2026 van het team, en ook niets aan de opdracht die er ligt. Williams heeft dit jaar veel krediet verspeeld en moet in 2027 duidelijk competitiever zijn.

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