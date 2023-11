Het team van Red Bull werd een jaar geleden bestraft voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, dat voor dat seizoen was geïntroduceerd. De renstal werd beboet en mocht gedurende een periode van twaalf maanden minder gebruik maken van de windtunnel en CFD-simulaties. Dit terwijl het team als constructeurskampioen sowieso al minder tijd hieraan mag besteden op basis van de Aerodynamic Testing Regulations. Ondanks deze beperking werden Red Bull en Max Verstappen dit jaar dominant wereldkampioen; het team won dit Formule 1-seizoen op Singapore na alle Grands Prix, terwijl de teller bij Verstappen inmiddels op zestien overwinningen staat. Volgens teambaas Christian Horner moet de volledige impact van de straf echter nog duidelijk worden.

“Het is heel lastig om daar iets over te zeggen”, laat Verstappen weten als Motorsport.com hem vraagt naar de gevolgen van de straf voor 2024, met in het achterhoofd ook de stappen die McLaren, Ferrari en Mercedes dit jaar hebben gemaakt. “We zijn natuurlijk druk bezig om de auto sneller te maken maar hoe snel die uiteindelijk is, dat zien we volgend jaar wel.”

Dat de beide wereldtitels al vroeg zijn veiliggesteld - de constructeurstitel in Japan en de rijderstitel in Qatar - en de focus van het team daardoor al vroeg naar volgend jaar kon worden gelegd, staat volgens Verstappen los van de impact die de windtunnelstraf mogelijk op de kansen in 2024 heeft. ”Dat staat los van elkaar. Ik ben natuurlijk blij met hoe het dit jaar het hele seizoen is gegaan. Maar we zien volgend jaar wel hoe competitief we dan zijn”, herhaalt de drievoudig wereldkampioen. ”Ik maak me daar niet zo heel druk om.”

De rivalen van Red Bull waren eerder niet te spreken over de straf die het team uit Milton Keynes had gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond. Zij vonden de straf te licht. Horner is het - vanzelfsprekend - sterk oneens met die stellingname. “We hebben zeker nog niet de volledige impact gezien”, verklaarde de Red Bull-teambaas onlangs over de windtunnelstraf. “Het heeft natuurlijk gevolgen gehad op hoeveel we aan ontwikkeling konden doen dit jaar.”

Volgens Horner scheelt het wel dat de focus vroeg naar de auto van 2024 kon worden verlegd. ”Gelukkig hadden we aan het begin van het seizoen meteen een sterke auto, waardoor we vrij vroeg in het seizoen het leeuwendeel van de beschikbare ontwikkelingstijd in de auto voor volgend jaar konden steken. Dat is belangrijk geweest.”

Video: Max Verstappen in actie op het circuit van Interlagos