Winactie: 3 kledingpakketten ter waarde van 210 euro

Motorsport Collection heeft recentelijk haar eerste collectie kleding uitgebracht. Geheel in racestijl biedt het een reeks casual en sportswear aan, bedoeld voor de consument die van snelle auto’s houdt en er graag modieus bij loopt. Nieuwsgierig naar deze unieke collectie? Neem eens een kijkje op MotorsportCollection.com.

Wil je één van de drie pakketten bestaande uit een bomber jacket, poloshirt en cap winnen? Volg onderstaande stappen.

Stap 1:

Klik hier om naar ons YouTube-kanaal te surfen, abonneer je en klik het belletje aan.

Stap 2:

Tijdens de Grand Prix van Frankrijk verschijnt er van donderdag tot en met zondag elke dag een ‘F1-update’ video. In deze video’s wordt een vraag gesteld en deze kun je in de reacties beantwoorden.

Stap 3:

Leun achterover en bekijk de volgende aflevering om te ontdekken of jij een kledingpakket gewonnen hebt. Wij trekken willekeurig een winnaar en nemen contact op. Niet gewonnen? Doe mee in de volgende aflevering!

Waarom zou je ons volgen?

Naast het winnen van unieke kleding met racethema die je nergens anders kunt krijgen en diverse leuke andere acties, is het abonneren op ons YouTube-kanaal de moeite waard. Ongetwijfeld heb je de F1-update video’s voorbij zien komen. Iedere Formule 1-dag nemen redacteur Koen Sniekers en Formule 1-verslaggever Ronald Vording de dag met je door. Zij nemen je mee achter de schermen door de laatste ontwikkelingen te vertellen, hoe Max Verstappen en de andere hoofdrolspelers reageerden in de mediasessies en door grappige momenten uit de doeken te doen. Motorsport.com Nederland behoort tot een selecte groep media die toegang heeft tot deze sessies en maar al te graag delen wij onze kennis. Daarnaast maken we ook video’s om interessante onderwerpen uit te leggen en blikken ook we regelmatig vooruit of terug met analisten. De video’s scoren gemiddeld 96 procent ‘duimpjes omhoog’, dus zorg dat je niets mist. Abonneer je hier.