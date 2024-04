Win! Een VIP-experience tijdens het F1-weekend in Monaco

Hoewel de nieuwe superpopulaire races in Miami en Las Vegas flink aan de weg timmeren, gaat er niets boven de Monaco Grand Prix. De race in Monte Carlo blijft ontegenzeggelijk het meest prestigieuze en unieke evenement op de Formule 1-kalender. En MoneyGram biedt jou een droomkans om de F1-actie te bekijken vanaf een superjacht!

Deze unieke experience is te winnen met de MoneyGram Monaco Dream Weekend-competitie, opgezet in samenwerking met het MoneyGram Haas F1 Team. Fans uit het Verenigd Koninkrijk en Europa maken kans op deze unieke once-in-a-lifetime Formule 1-reis met alles erop en eraan.

Doe nu mee met deze unieke actie en win een droomweekend in Monaco!

Monaco is uniek op de Formule 1-kalender. Met onmogelijk nauwe straatjes, ongelofelijk snelle bochten en auto’s die langs zwembaden, jachten en luxueuze restaurants razen is Monaco in niets geëvenaard. De Monaco Grand Prix vindt al sinds 1929 plaats - dit is dus de 95e editie sinds die eerste race - en maakt deel uit van de ‘Triple Crown of Motorsport’. Samen met de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans is dit een van de drie races die elke coureur wil winnen - en het zijn stuk voor stuk evenementen die racefans niet mogen missen.

MoneyGram Haas F1 Team-coureur Nico Hülkenberg zegt: “Het is een van mijn favorieten. We reizen naar vele speciale steden, zoals Miami, Melbourne, Las Vegas en Singapore, maar de rodeo-rit in Monte Carlo is qua intensiteit echt van een ander niveau. Het is een enorme uitdaging.”

Als jij de gelukkige winnaar bent van de MoneyGram Monaco Dream Weekend-competitie, worden jij en je gast vanaf het dichtstbijzijnde grote vliegveld naar Nice gevlogen. Daar genieten jullie vier nachten van een verblijf in het luxe Hyatt Regency Hotel en brengen jullie twee dagen een bezoek aan de Monaco Grand Prix. Op zaterdag worden jullie naar het Ermanno Terrace gebracht: een op de zevende verdieping gelegen overdekt terras met uitzicht op de eerste bocht, Sainte-Devote. Dit zorgt voor een ongeëvenaard uitzicht over een groot deel van het circuit, van de tunneluitgang tot de haven.

Op de dag van de race worden jullie naar de Port Hercules-haven gebracht, waar je aan boord stapt van het exclusieve superjacht Eleni. Vanaf een premium locatie in de haven geniet je van de glitter & glamour in Monaco, met uitzicht op bochten 11 en 12.

Dit unieke pakket bevat de ultieme combinatie van luxe en sfeer, met all-inclusive eten en drinken, waaronder mousserende wijn, bier, wijn en frisdrank, plus live entertainment en een bezoekje van een F1-ster. MoneyGram voorziet je bovendien van twee MoneyGram Haas F1 Team polo t-shirts, twee gesigneerde MoneyGram Haas F1 Team caps en 2.000 euro aan vrij besteedbaar budget om deze ervaring nog unieker te maken.

Het enige wat je hoeft te doen om dit ongelofelijke MoneyGram Monaco Dream Weekend te winnen, is antwoord te geven op de volgende vraag: Hoe wil jij je dromen verwezenlijken? Ga naar moneygram.com en maak kans op het ultieme droomweekend met MoneyGram Haas F1.

De MoneyGram Monaco Dream Weekend met MoneyGram Haas F1 Team competitie is voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Oostenrijk, België, Nederland, Zwitserland, Zweden en Noorwegen. Deelnemers moeten meerderjarig zijn. De competitie is nu geopend en sluit op 5 mei 2024. De trekking vindt plaats op 7 mei 2024.