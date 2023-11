Williams zet F3-coureur Zak O'Sullivan in tijdens VT1 Abu Dhabi

Het houdt voor Zak O'Sullivan niet op bij die eerste vrije training, aangezien hij aansluitend nog meer meters in de Formule 1-bolide zal maken tijdens de rookietest die daags na de Grand Prix volgt. Hij deelt dan de taken met mede-F3-coureur Franco Colapinto. Williams beschikt over vier juniors, maar O'Sullivan is dus de gelukkige voor wat betreft die vrije training in Abu Dhabi. De 18-jarige Brit werd tweede in het F3-kampioenschap, achter McLaren-talent Gabriel Bortoleto en won vier races. Hij troefde daarmee Colapinto af: hij kwam tot twee zeges en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Dinsdag werd al bekend dat O'Sullivan volgend jaar de overstap naar de F2 maakt namens ART.

Voor de vrije training was wel een F1 superlicentie nodig. Daarvoor moest hij minstens 300 kilometer in een volgens de FIA 'representatieve' F1-auto afleggen. Daar slaagde hij in dankzij een test die Williams had geregeld, waardoor hij de Alpine A521 kon besturen tijdens een privétest in Bahrein. Daarvoor had O'Sullivan wel al in een Formule 1-bolide gereden. Hij reed vorig jaar nog 32 ronden in de Aston Martin AMR21 na het winnen van een Autosport-prijs. Hij zal bij de vrije training in Abu Dhabi Alex Albon vervangen, waarna Williams aan het reglement van de F1 heeft voldaan. Teams moeten namelijk twee keer per jaar een rookie de kans geven tijdens een VT1. Logan Sargeants debuut in Bahrein telde volgens de regels ook al mee, omdat hij nog geen race in de F1 had gereden.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com liet Williams-teambaas James Vowles optekenen dat zijn team mogelijk naar een andere coureur zou zoeken, had O'Sullivan niet de superlicentie behaald. "Er waren opties om andere coureurs in de auto te zetten die geen deel uitmaken van het coureursprogramma", zegt Vowles. "Maar we wilden heel erg graag een eigen coureur in de auto zetten en dus geen anderen omdat we hier in geïnvesteerd hebben. Voor wat betreft Zak zelf: hoewel hij van de F3 komt, heeft hij al eens in een F1-auto gereden. Hij won de Aston Martin BRDC Autosport Award en had daarin een positief resultaat behaald. Om dit te kunnen doen, moet je iets van 300 kilometer in een F1-bolide hebben afgewerkt. Het was niet in een Williams, maar een Alpine."

"Maar," vervolgt Vowles, "dat geeft me genoeg vertrouwen dat hij erg goed zal presteren. Als je naar zijn seizoen kijkt en hoe hij als individu is... Hij is een zeer intelligente coureur die weet hoe je het meeste uit het materiaal haalt. Hij weet ook dat hij hier niet zit om een [snelle] rondetijd te noteren. Hij zit hier om ervaring op te bouwen. Hij is een ongelofelijk vaardige coureur en verdient deze kans in Abu Dhabi."

Zelf kijkt O'Sullivan uiteraard erg uit naar zijn eerste meters in een F1-bolide tijdens een F1-weekend. "Ik kan er niet op wachten om voor het eerst achter het stuur van de FW45 te kruipen en een goed aantal meters te maken. Bovendien keer ik dan terug in de auto voor de rookietest na afloop van het seizoen, om mijn ontwikkeling met het team voort te zetten. Heel veel dank aan Williams Racing voor de kans en hun vertrouwen in mij om de 2023-bolide te mogen rijden."