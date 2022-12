Williams wint rechtszaak tegen voormalig sponsor en krijgt miljoenen

Begin 2019 leek Williams een mooie slag te slaan door Rokit aan te trekken als titelsponsor van het Formule 1-team. De logo's van het bedrijf kregen in 2019 en bij de wintertest in 2020 een prominente plek op de bolides van het team, wat onderdeel was van een driejarige overeenkomst. Maar tegen de tijd dat het seizoen 2020 wegens corona pas in juli begon, waren de logo's van Rokit alweer van de bolide gehaald. Het bedrijf had zich wegens de pandemie teruggetrokken, waarna bleek dat Williams van het beloofde bedrag slechts één miljoen dollar had ontvangen.

Williams spande vervolgens een rechtszaak aan tegen Rokit en werd eind 2021 in het gelijk gesteld door de rechtbank in Londen. Zij achtten het bewezen dat Rokit "ondubbelzinnig" had aangegeven het gehele sponsorbedrag over te maken en stelden dat Williams dus recht had op de volledige som geld. Eind november vond bij de rechtbank in het Amerikaanse Californië een nieuwe zitting plaats en daarbij kreeg Williams opnieuw het gelijk aan de zijde. De rechtbank bevestigde het vonnis van de Londense rechtbank op alle fronten en dat houdt in dat Williams kan uitkijken naar een schadevergoeding van zo'n 26 miljoen pond, omgerekend zo'n 30 miljoen euro. Bovendien moet Rokit nog een bedrag van één miljoen dollar betalen om onder meer de juridische kosten van Williams te dekken.

De scheiding van Williams en Rokit in 2020 heeft verregaande gevolgen gehad voor het F1-team, dat tot dat moment nog in handen was van oprichter Frank Williams. Het verlies van de sponsorinkomsten en de uitbraak van Covid-19 leidden tot een financieel onhoudbare situatie, waardoor het team in mei in de verkoop werd gezet. Drie maanden later nam Dorilton Capital de renstal over en werd afscheid genomen van de familie Williams. Teambaas Claire Williams werd vervangen door Jost Capito, die nog altijd de scepter zwaait bij de renstal. Onder zijn leiding werd in 2021 afstand gedaan van de laatste plek bij de constructeurs, hoewel Williams onder de nieuwe reglementen van 2022 opnieuw op de laatste positie eindigde.