Williams moest wennen aan verschillen tussen Albon en Russell

George Russell vertrok na drie seizoenen bij Williams dit jaar naar het Mercedes-kamp. Als zijn vervanger werd voormalig Red Bull-coureur Alex Albon aangetrokken. De Thai, na een aantal F1-jaren in 2021 uitkomend in de DTM, kreeg het tweede zitje naast Nicholas Latifi. Hij maakte gelijk een goede indruk met tot dusverre als hoogtepunt de Grand Prix van Australië, waar Albon een ware bandenmagiër bleek en een WK-punt binnensleepte voor Williams.

Daarmee lijkt Albon perfect de leemte van Russell op te vullen. Williams laat weten dat de twee tot op zekere hoogte op elkaar lijken maar dat er ook verschillen zijn, qua karakter en de manier hoe ze binnen een team werken. Daar moest het Britse kamp wat aan wennen. "Ze verschillen een beetje qua persoonlijkheid en ook wat betreft hun rijstijl", zegt Dave Robson, head vehicle performance bij Williams. Hij analyseerde begin dit jaar al eens de stuurmanskunsten van Russell.

"Het duurde even voordat we een goed beeld hadden van de verschillen in rijstijl", gaat hij verder. "Hier hadden we niet alleen de wintertestritten voor nodig, maar ook een paar races." Een van de verschillen betreft het ingaan van bochten. Voor Albon is de eerste fase van groot belang, aldus Robson. "Hij is bij een bocht al vroeg gefocust op de balans van de auto. Als Alex het eerste punt voorbij is, neemt hij de wagen zoals hij is. George is wat toleranter in de eerste fase en daarna gevoeliger. Maar goed, misschien heeft het ook te maken met de wagen. Het is denk ik een combinatie van de rijder en de auto." Robson doelt op de nieuwe reglementen voor dit jaar en de grote verschillen tussen de F1-wagens van 2021 en 2022. "De karakteristieken zijn anders. Maar als de auto een goede, sterke voorkant heeft bij het ingaan van de bocht, is Alex sowieso een blij man."

Rustige Albon

Robson heeft ook gemerkt dat de karakters van beide piloten verschillen. Russell is iemand die hard werkt en het team onder druk kan zetten, terwijl Albon meer laid-back is. "Maar Alex is ook vastberaden en wil het onderste uit de kan, dat uit hij alleen anders dan George. En dat is prima." Robson prijst daarbij de rustige Albon in de slotfase van diens memorabele optreden in Melbourne, waar er maar weinig radioverkeer was tussen het team en de coureur. "Hij zei erg weinig en was gewoon blij en in de zone. Vanaf de laatste virtuele safety car tot aan de finish, pak 'm beet de laatste twintig ronden, voelde hij zich duidelijk comfortabel en liet hij zich door niks afleiden. Heel knap."