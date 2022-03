Williams vol lof over Albon: “Heeft verwachtingen overtroffen”

Na een jaar langs de zijlijn als reserve van Red Bull Racing heeft Alexander Albon voor 2022 weer een zitje op de Formule 1-grid bemachtigd. Hij werd aangetrokken door Williams, waar hij de naar Mercedes vertrokken George Russell vervangt en aan de zijde van Nicholas Latifi komt te rijden. Na een korte shakedown kon Albon vorige week voor het eerst echt kennismaken met de nieuwe bolide van zijn nieuwe werkgever, de FW44. De combinatie beleefde een uitstekende start met weinig problemen en heel behoorlijke rondetijden, al zegt dat in dit stadium van het seizoen nog weinig. Wel concludeerde Albon na de test dat er een solide fundering ligt voor dit seizoen.

“Er is een geweldige stemming binnen het team, ik mag dit team enorm”, zei Albon na de eerste dagen van zijn dienstverband bij Williams. “We werken pas kort samen, maar de jongens zijn geweldig en gemotiveerd om het goed te doen. Ze hebben vorig jaar een uitstekend jaar gehad en we hopen dat momentum vast te houden. Er is met Dorilton een nieuwe investeerder en zij zijn ook gemotiveerd. Het zijn positieve mensen en dat zorgt voor een geweldige combinatie. Voor mijn gevoel hebben we de ingrediënten voor een geweldig jaar en een geweldige toekomst bij Williams. Ik ben benieuwd wat het ons brengt.”

Albon is dus blij met de sfeer binnen Williams en ziet dat de zaken tot dusver goed verlopen. Andersom is het team ook tevreden over wat de tweevoudig podiumfinisher heeft gebracht in de eerste testdagen, vertelt teambaas Jost Capito. “Ik ben enorm onder de indruk. De informatie die hij geeft bij het evalueren van de auto is heel goed. Hij is vrij kalm en heeft een goed gevoel voor de auto”, analyseert hij. “Hij werkte goed samen met de engineers en het team in het algemeen. Het is een nette jongen, maar in de auto begrijpt hij het, pusht hij en is hij een vechter. Ik denk dat hij de juiste balans heeft. Ik verwachtte van hem dat hij heel goed zou zijn binnen het team, maar hij heeft mijn verwachtingen overtroffen.”

Albon en Williams krijgen volgende week de kans om de puntjes op de i te zetten in de aanloop naar de seizoensstart. Van 10 tot en met 12 maart staan er nog drie testdagen gepland in Bahrein, alvorens het F1-seizoen daar op 20 maart wordt afgetrapt met de openingsrace.