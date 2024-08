Alexander Albon schitterde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland andermaal op zaterdag. De 28-jarige coureur bereikte met zijn Williams Q3 en zette zijn auto daarin op P8. De pret was echter van korte duur: een paar uur na de kwalificatie werd Albon gediskwalificeerd omdat de vloer van zijn FW46 te breed bleek tijdens de technische keuring van de FIA. De Thai mag wel deelnemen aan de race, maar start als laatste. Hij deelt de achterste startrij met zijn teamgenoot Logan Sargeant. De Amerikaan crashte in de derde vrije training hard en miste als gevolg van de zware beschadigingen aan zijn wagen de kwalificatie.

In een video op de sociale media van Williams gaat teambaas James Vowles in op de diskwalificatie van Albon. “De vloer die we hier dit weekend hebben is, net als in feite het hele bodywork en andere onderdelen, nieuw”, begint de Brit. “Het is niet de eerste keer dat we zijn gecontroleerd. We volgen deze procedure al vanaf dat deze een aantal jaar geleden is geïntroduceerd. Daarbij hebben we nooit de regels overtreden. Tot nu.”

“We gebruiken nu scans, in plaats van handmatige metingen”, vervolgt Vowles. “Het gaat namelijk niet om slechts één punt. Het gaat over hoogtes en breedtes over een geheel dat soms heel complexe vormen heeft. Voor we naar hier kwamen, hebben we de auto en vloer meerdere keren gescand. In de fabriek is de vloer los gescand en ook in combinatie met de auto. Dat is hier op donderdag nogmaals gebeurd. We hebben de resultaten gedeeld met de FIA, wat impliceerde dat onze vloer aan de regels voldeed. Maar wat echt telt, zijn de metingen en systemen van de FIA. Dat accepteren we. We moeten nu uitzoeken wat er mis is gegaan bij onze eigen metingen en hoe we onze processen per direct kunnen veranderen. Er is maar één deel van de auto dat niet aan de regels voldeed. Dat is gemakkelijk op te lossen, maar regels zijn regels. Het is zwart/wit.”

Met de woorden ‘gemakkelijk op te lossen’, geeft Vowles aan dat Williams de situatie heeft rechtgezet voor de race van zondag op Circuit Zandvoort. Hij treedt daarover echter niet verder in detail. Wel vertelt hij een goed gevoel te hebben overgehouden aan het nieuwe pakket dat zijn team voor dit weekeinde heeft meegenomen. “De prestatie van de auto was positief”, aldus Vowles. “De update levert goede resultaten: in het krappe middenveld zijn we in staat geweest Q3 te halen.”

Ook de long runs geven Williams vertrouwen. “Ook die waren positief. We waren los van het middenveld. Op momenten matchten onze long runs zelfs met die van Ferrari. Dat is een heel andere situatie ten opzichte van het begin van het seizoen”, zegt Vowles. Hij heeft dan ook vertrouwen voor de race bij de Noord-Hollandse duinen. “Ik heb het gevoel dat de auto sterk genoeg is om ons mee door het veld te vechten. Ik ben enthousiast over de vooruitzichten, want de wagen blijft snel. We hebben kansen in de race.”