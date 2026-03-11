Volgens Williams-teambaas James Vowles liggen er momenteel vijf voorstellen op tafel om de nieuwe generatie Formule 1-auto’s te verbeteren. De Brit omschrijft de 2026-bolides als "energy-starved", oftewel auto’s die kampen met een tekort aan beschikbare elektrische energie.

De ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 hebben al vroeg in het seizoen kritiek gekregen van zowel coureurs als fans. De nieuwe hybride powerunits – waarin elektrische energie een grotere rol speelt – staan daarbij centraal in de discussie.

Door die grotere afhankelijkheid van elektrische energie moeten teams compromissen sluiten. In de praktijk betekent dit dat coureurs niet altijd een volledige ronde op vol vermogen kunnen rijden omdat de batterijcapaciteit beperkt is. Dat probleem werd duidelijk zichtbaar tijdens de seizoensopener in Melbourne, waar weinig zware remzones zijn waar energie kan worden teruggewonnen. Daardoor waren er meerdere momenten waarop auto’s snelheid verloren, terwijl coureurs nog vol op het gas stonden.

Tijdens het raceweekend riepen verschillende coureurs op tot aanpassingen om het gedrag van de auto’s te verbeteren, hoewel getwijfeld werd over de opties nu het jaar al begonnen is. Zo stelde Max Verstappen dat het mogelijk al te laat is om nog grote wijzigingen door te voeren, gezien de enorme investeringen die al in het ontwikkelen van de 2026-regels zijn gestoken.

Vowles benadrukt echter dat de Formule 1 actief kijkt naar oplossingen om het spektakel te verbeteren. "Als je langs de baan staat - wat ik in Bahrein heb gedaan - zijn het nog steeds Formule 1-auto's en nog steeds Formule 1-races. Maar kunnen we het verbeteren? Ja."

Volgens Vowles waren de teams het er vóór de eerste races al over eens dat de huidige situatie nog niet ideaal is. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Volgens Vowles waren de teams het er vóór de eerste races al over eens dat de huidige situatie nog niet ideaal is. Daarom wordt de komende wedstrijden gebruikt om data te verzamelen voordat eventuele wijzigingen worden doorgevoerd.

"Er liggen ongeveer vier of vijf verschillende voorstellen op tafel", aldus Vowles. "We gaan de komende races bekijken wat wel en niet werkt. Ik ben ervan overtuigd dat we als sport samen tot de juiste oplossing komen."

Tijdelijke oplossingen

Een van de ideeën die tijdens het weekend in Australië werd besproken, is het verhogen van de zogeheten super clipping van 250 kW naar 350 kW. Daarbij wordt een groter deel van de energie die bij vol gas wordt opgewekt naar de batterij gestuurd in plaats van naar de achterwielen.

Hoewel dit de topsnelheid iets kan verminderen, zou het ervoor zorgen dat coureurs minder vaak gas moeten liften voordat ze remzones bereiken - een van de grootste kritiekpunten van dit moment.

Vowles benadrukt dat er ook mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen aan de verbrandingsmotor, maar dat voorzichtigheid geboden is.

"Het ergste wat we kunnen doen, is iets veranderen en het probleem groter maken", stelt hij. "We moeten er dus zeker van zijn dat eventuele wijzigingen de sport daadwerkelijk verbeteren."

Daarom wil de Brit eerst zien hoe de auto’s zich gedragen tijdens de komende flyaway-races op het Shanghai International Circuit en het Suzuka Circuit.

"Is dat genoeg? Zoals ik al zei is dit waarschijnlijk een van de drie slechtste circuits voor energiebeheer", zegt Vowles over Melbourne. "Het kan in Shanghai vergelijkbaar zijn. Suzuka zou bijvoorbeeld alweer beter moeten zijn."

"Hebben we het misschien te ingewikkeld gemaakt? Ja, eerlijk gezegd wel. Maar hebben we nog steeds een goed Formule 1-product? Dat denk ik wel."

Vowles voegde eraan toe dat eventuele veranderingen pas na de Grand Prix van China van dit weekend zullen worden doorgevoerd.

Foto's van de Australische GP - zondag