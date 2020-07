Williams geeft tekst en uitleg over aandelen van Wolff

Vorige maand kwamen er onjuiste berichten naar buiten dat Wolff aandelen gekocht zou hebben in Williams, terwijl het team koortsachtig naar nieuwe investeerders zocht. Wolff was eerder al mede-eigenaar van het team. In 2009 kocht hij zich in en toen hij in 2012 directeur van het team was bezat hij 15 procent van de aandelen.

In januari 2013 verliet Wolff het team uit Grove om teambaas te worden bij Mercedes en moest hij zijn aandelen in Williams dus weer verkopen. Dat gebeurde in 2016, toen de Amerikaanse zakenman Brad Hollinger zijn aandelen overnamen. De verkoop van de laatste vijf procent van die aandelen werd echter nooit helemaal afgerond, en dat leidde onlangs dus tot verwarring bij enkele media. "Die berichten waren niet correct", vertelde teambaas Claire Williams op een vraag over de kwestie van Motorsport.com. "Zoals iedereen weet kocht Toto zich lang geleden in, in 2009. Toen hij naar Mercedes ging moest hij zijn aandelen natuurlijk van de hand doen. Brad Hollinger nam de meeste aandelen van Toto over, maar die laatste vijf procent werd nooit overgezet. Er scheelde iets met de transactie."

Wolff is dus nog steeds aandeelhouder bij Williams en heeft nog wel meer belangen in de autosport. Zo kocht hij zich ook in bij Aston Martin na de overname van het bedrijf door zijn vriend en zakenpartner Lawrence Stroll, wat al tot speculatie leidde dat Wolff naar Aston zou verhuizen. Ook heeft hij belangen bij verschillende coureurs.

Williams zoekt ondertussen nog steeds naar vers geld. Het team heeft het al jaren moeilijk, wat alleen maar erger werd door het afhaken van enkele sponsors, het uitblijven van resultaten en door de coronacrisis. Het team beëindigde in mei de samenwerking met hoofdsponsor ROKiT en zoekt naar een gedeeltelijke of volledige overname.

Volgens Williams heeft de split met die hoofdsponsor geen cruciale impact op het budget voor 2020. "We zijn heel ontevreden dat we ons in deze situatie bevinden, maar we moeten verder en we hebben de fondsen om ons dit jaar te laten racen, dus dat verandert niet. Het had geen impact op wat we dit seizoen kunnen doen wat het ontwikkelen van geplande upgrades betreft."