Williams verkent alle opties voor power unit vanaf 2026

Het Formule 1-team uit Grove heeft de mogelijkheid om over te stappen op een andere leverancier wanneer de nieuwe reglementen van kracht worden. Mercedes zou in theorie gedwongen kunnen worden om afscheid te nemen van een van haar drie klanten, omdat een fabrikant volgens het reglement van 2026 slechts aan drie teams kan leveren, inclusief zijn eigen fabrieksteam: "Tenzij anders overeengekomen door de FIA."

Ferrari verliest in 2026 Sauber aan Audi, en dus zullen er PU's beschikbaar zijn vanuit Maranello. Van Renault is bekend dat het op zoek is naar klanten en dat het de partner van het Andretti-team wordt als het een licentie krijgt. Zelfs als dat laatste gebeurt, zou Renault ook een derde team kunnen leveren. Verder is er Honda. De Japanners hebben verklaard geïnteresseerd te zijn in F1-deelname in 2026, maar nu Red Bull Racing zijn eigen, door Ford gesteunde PU ontwikkelt voor zijn beide teams, moet Honda op zoek naar een nieuwe partner. McLaren en Williams zijn voor de hand liggende kandidaten. Hoewel bij een McLaren-deal er waarschijnlijk eerst nog de nodige politieke problemen opgelost moeten worden, gezien de scherpe breuk met Honda eind 2017.

Beslissing voor einde jaar

Williams zal ook tekenen van een potentiële vormverbetering op lange termijn moeten laten zien om Honda aan te trekken. "We zijn op dit moment bezig om ervoor te zorgen dat we alle opties in kaart hebben", aldus Williams-teambaas James Vowles. "Het reglement bevat enkele regels waarin staat dat dit theoretisch vanaf 2025 het aantal teams is dat een PU-fabrikant kan leveren. Dezelfde regels, die overigens [Mercedes] dit jaar hadden moeten beperken tot minder PU-leveringen dan ze momenteel hebben. Het is een lopende discussie is. Maar nee, we zitten niet vast aan Mercedes. We zijn nog steeds bezig met het bekijken van de mogelijkheden. Maar we moeten, zoals alle teams, op korte termijn een beslissing nemen. Ik denk dat het einde van het jaar te laat is. Dus een beetje voor die tijd."

Dat hij banden heeft met Mercedes - Vowles was tot voor kort hoofdstrateeg bij het F1-team van Mercedes - speelt volgens de teambaas geen doorslaggevende rol bij de keuze. "Het zou dom zijn om gewoon maar te gaan voor waar ik me goed bij voel, en wat ik weet", aldus Vowles. "Als je je huis laat schilderen, vraag je drie offertes aan. Dit doen wij ook. Ik wil exact weten wat er voor ons beschikbaar is."