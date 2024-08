Een vervelend begin van de zaterdag in Zandvoort voor Logan Sargeant. De Williams-coureur klapte hard van de baan af in de derde en laatste Formule 1-training, waarbij de auto enorm beschadigd raakte. De coureur kon gelukkig ongeschonden uit de auto springen, maar de problemen aan de wagen zijn groot. Teambaas James Vowles vertelt bij Sky F1 dat dit serieuze gevolgen heeft voor het vervolg van dit weekend. Sargeant reed namelijk met een auto voorzien van de updates en die zijn zo goed als allemaal verloren gegaan.

"Hier zitten honderden uren in. De updates lijken het goed te doen, maar er zijn maar een paar van. De allerslechtste timing om de muur te raken is wanneer je kleine nieuwe onderdelen op de auto hebt", zegt de teleurgestelde Brit, die ook vertelt of hij verwacht dat Sargeant aan de kwalificatie mee kan doen of niet. "Het lastige is nu dat het VT3 was, want de kwalificatie staat voor de deur. Naar het nu lijkt, is de motor er heel slecht aan toe."

Het grote vraagstuk is of Sargeant zondag een Williams heeft met of zonder de updates. Vowles is daar nog niet over uit. Er zijn genoeg reserve-onderdelen, maar er is twijfel of de Amerikaan met de noviteiten mag rijden. "We beschikken over een beperkt aantal reserve-onderdelen. Als er nu wat gebeurt, dan moet je zorgen dat er in parc fermé genoeg onderdelen zijn. We moeten beide auto's goed kunnen onderhouden." Vowles neigt ernaar om Sargeant met een oude specificatie te laten rijden om zo Alexander Albon alle kansen te geven voor een mooi resultaat in de Grand Prix van Nederland. "De eerste stap die we nu nemen is de schade opnemen. Het ziet er wel serieus uit als ik eerlijk ben. Ik denk dat we een nieuw chassis nodig hebben, we gaan het goed bekijken."

Sargeant moet in de spiegel kijken

Vowles is verre van tevreden met de crash van Sargeant. Het is ook niet de eerste keer dat de coureur uit Florida zijn auto in de muur zette op een ongelukkig moment. Vowles roept zijn rijder op om eens goed in de spiegel te kijken. "Hij moet alles op een rij zetten en begrijpen waarom dit gebeurde. Het lijkt erop dat hij niet goed oplette en niet doorhad dat er gras lag. Hij reed een stukje over het gras en daardoor knalde hij in de muur. Zet dat op een rij en bedenk wat gebeurde er? Waarom gebeurde dat? Wat kunnen we hiervan leren? Dan pas voorkom je dat dit nog een keer gebeurt", aldus een duidelijke Vowles.

UPDATE: Op sociale media laat Williams weten dat de auto van Sargeant onderzocht wordt. Het chassis blijkt bij dat onderzoek in orde te zijn. Deze moet wel nog gerepareerd en opgebouwd worden, wil de coureur aan de start van de kwalificatie verschijnen. Het team werkt hard aan het gereedmaken van de auto, maar erkent ook dat dit moeilijk wordt door de hoeveelheid vereiste herstelwerkzaamheden. "Maar we zullen alles geven."

Video: De harde crash van Sargeant