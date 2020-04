Herfinanciering voor Williams na verkoop technische afdeling

Onderdeel van de afspraken rond die herfinanciering is een lening van het bedrijf Latrus Racing, dat eigendom is van Michael Latifi, de vader van Williams-coureur Nicholas Latifi. Als onderpand voor de lening is een hypotheek genomen op de grond, de gebouwen, de fabriek en de machines van Williams. Ook de collectie van ruim honderd historische Formule 1-auto’s van Williams is onderdeel van het onderpand.

“We zijn eind 2019 na de verkoop van Williams Advanced Engineering begonnen aan een herfinanciering”, aldus teambaas Claire Williams in gesprek met Motorsport.com. “We hebben daarbij een aantal opties bekeken en die herfinanciering is nu afgerond met een consortium van geldschieters en op basis van gelijkwaardigheid. Het pakket aan leningen geeft ons de middelen om onze werkzaamheden verder voort te zetten."

Latrus Racing is in 2012 door Michael Latifi opgericht en betrokken bij de race-activiteiten van zoon Nicholas. Latifi senior is al sponsor van Williams. Zijn voedselbedrijf Sofina is een prominente sponsor en ook zijn koffiebedrijf Lavazza steekt geld in het team. De Iraans-Canadese zakenman is overigens ook mede-eigenaar van de McLaren Group, het moederbedrijf van het McLaren Formule 1-team.

De verkoop van Williams Advanced Engineering heeft geen gevolgen voor het Formule 1-team. Het is een compleet losstaand bedrijf dat onder andere onderdelen maakt voor de auto- en luchtvaartindustrie.

