Williams heeft tijdelijke oplossing voor probleem met F1-stuur

Tijdens de Grand Prix van Bahrein schoot Logan Sargeant relatief vroeg in de race rechtdoor in bocht 4, waarna hij enige tijd in de uitloopstrook bleef staan. Het moment werd veroorzaakt doordat de rembalans onverwachts helemaal naar de vooras verschoof, waardoor de Amerikaan zijn wielen blokkeerde. Na afloop van het raceweekend verklaarde Williams dat het stuurwiel de veroorzaker van de problemen was. In de aanloop naar de Grand Prix van Saudi-Arabië werd vervolgens achterhaald dat een elektronisch probleem met het stuur de aanleiding was voor het verschuiven van de rembalans.

Met slechts een week tot de race in Jeddah slaagde Williams er niet in om een permanente oplossing te introduceren voor zowel Sargeant als teamgenoot Alexander Albon. "Voor hier hebben we een tijdelijke oplossing, terwijl de permanente oplossing in Melbourne komt", verklaarde Sargeant op de woensdag in Saudi-Arabië. Helemaal onbekend was het probleem niet voordat hij er in de race mee te maken kreeg. "In de tweede run van de kwalificatie hadden we hetzelfde probleem, maar niet in dezelfde mate. We dachten natuurlijk dat we het hadden opgelost, maar dat was niet zo. Voor dit weekend is dat wel het geval."

De problemen in Bahrein hingen ook samen met het nieuwe ontwerp van het stuur van Williams. Voor het eerst is het elektronische dashboard in het stuur geïntegreerd, in plaats van op het chassis gemonteerd. Desondanks is Sargeant blij met de verandering. "Het ziet er heel anders uit en het gevoel is heel anders, net als de manier waarop het stuur roteert. Daar is wat tijd voor nodig", zegt de coureur uit Fort Lauderdale. "Het is echter de goede keuze. Vorig jaar hadden we moeite met virtual safety cars, safety cars, het volgen van deltatijden en dergelijke zaken. Je moet dat te allen tijde kunnen zien. Er kan op die momenten zoveel gewonnen of verloren worden door alleen al het dashboard te kunnen zien. Het is dus een enorme verbetering."