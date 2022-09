Williams-teambaas over De Vries: "Nyck verdient zitje in Formule 1"

De stoelendans in de Formule 1 is tegen de verwachtingen in bijzonder interessant geworden richting 2023. Doordat de meeste coureurs bij de topteams vastliggen, leek spektakel in het silly season uit te blijven, maar niets is minder waar. Het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel en de overstap van Fernando Alonso hebben het balletje aan het rollen gebracht. Oscar Piastri heeft zoals bekend een sleutelrol gespeeld in het vervolg daarvan, al is die zaak nu opgelost.

Latifi moet laten zien dat hij potentie heeft

Dat laatste betekent echter niet dat het silly season achter de rug is. Sterker nog: Pierre Gasly staat met stip bovenaan het lijstje van Alpine en ook iets verder naar achter op de grid zijn nog enkele zitjes te vergeven. Het geldt onder meer voor Williams, dat nog maar één coureur heeft aangekondigd voor 2023. Alexander Albon is officieel vastgelegd, maar Nicholas Latifi nog niet. De Canadees had in de voorbije jaren een goede positie vanwege het geld, maar door Dorilton Capital en doordat de uitgaven zijn beperkt door het budgetplafond is geld niet meer zaligmakend.

Latifi moet met andere woorden ook op het circuit presteren om zijn zitje te behouden. "Wat hij precies moet doen is tussen hem en ons. Maar hij moet zijn potentie laten zien of in ieder geval aantonen dat hij potentie heeft. Wat hij op Silverstone en Hongarije heeft laten zien, was goed, maar vorige week was niet goed. Dit weekend heeft hij een nieuwe kans om te laten zien wat hij kan."

De Vries nog op de lijst van Williams?

Wat betreft een eventuele vervanger waren de pijlen van Williams in eerste instantie op Piastri gericht, die door Alpine zou worden uitgeleend aan het team uit Grove. "We hebben met verschillende coureurs gepraat over 2023 en hebben ook nog steeds verschillende opties. Oscar had één van die opties kunnen zijn, ja. Begin dit jaar hebben we met hem gesproken, maar dat was vooral om te checken en om de opties voor onszelf duidelijk te krijgen", erkent Capito in Zandvoort.

Na het wegvallen van de talentvolle Australiër zijn de bakens verzet en wordt de blik onder meer op juniorrijder Logan Sargeant gericht. De Amerikaan doet het goed in F2 en is ook commercieel gezien interessant, al staat ook De Vries nog op de lijst. Gevraagd door Motorsport.com hoe Capito De Vries en diens F1-kansen ziet, luidt het antwoord: "Nyck heeft geweldig werk geleverd tijdens die eerste vrije training voor ons in Barcelona. Sinds vorig jaar werk ik al met hem samen en is hij een vriend van mij geworden. We hebben een goede relatie. Nyck verdient volgens mij absoluut een zitje in de Formule 1. Of hij er één krijgt of niet, dat weet ik nog niet." Dat laatste neemt niet weg dat de teambaas erg lovend is over de kwaliteiten van de voormalig Formule 2- en Formule E-kampioen. "Nyck is doortastend, gefocust en snel. Verder weet hij als persoon ook precies wat hij wil."