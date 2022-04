Na enkele lastige jaren in de achterhoede hoopte Williams in 2022 een grote stap voorwaarts te zetten onder de nieuwe technische reglementen van de Formule 1. Tot dusver is dat echter niet gelukt. Tijdens de wintertests en de eerste twee races van het seizoen bleek de FW44 daar niet de snelheid voor te hebben, terwijl zware crashes van Nicholas Latifi in Saudi-Arabië het team ook niet echt hebben geholpen. Ook in Australië ging alles tot en met zaterdag niet van een leien dakje: Latifi crashte in Q1 met landgenoot Lance Stroll, terwijl Alexander Albon werd gediskwalificeerd omdat er niet voldoende brandstof in zijn auto zat om een monster van te nemen.

Met Albon koos Williams dan ook een alternatieve strategie door hem zo lang mogelijk door te laten rijden op de harde band. Met succes, want die gok leverde de renstal het eerste punt van 2022 op. “Natuurlijk is het een opluchting voor het team. Het is bemoedigend om vroeg in het seizoen een punt te scoren. We hebben een heel moeilijke start gehad en ook dit weekend was moeilijk na de zaterdag”, zegt teambaas Jost Capito tegen Motorsport.com. “Het mooie aan racen is echter dat het zo kan veranderen op zondag en dat het niet voorbij is totdat het voorbij is. En als je blijft pushen, gemotiveerd blijft, het team in leven houdt en in moeilijke tijden in zichzelf laat geloven, dan kan het geluk veranderen. Soms moet het slechter worden, voordat het beter wordt.”

Voorafgaand aan de race was Williams niet van plan om Albon pas bij het ingaan van de laatste ronde zijn pitstop te laten maken. “Dat kwam gedurende de race. Als je dan eindelijk zevende ligt, wil je daar zo lang mogelijk van genieten. We hebben geen ervaring met de banden en dat is een probleem. We hebben de twee sets harde banden voor beide auto’s bewaard [voor de race], dus we hebben daar het hele weekend niet op gereden. We hadden dus geen idee”, aldus Capito. “We wisten uit het verleden dat de harde band goed voor ons was, dus we hoopten dat het hier weer zo zou zijn. Voor de race zeiden we dat we de banden moesten leren kennen. Als je als achttiende en twintigste op de grid staat, moet je niet te hard pushen, maar juist over de banden leren en zien wat er gebeurt als je omhoog klimt door het veld. Op die manier is het geboren en het is mede het gevolg van de goede samenwerking op de pitmuur.”