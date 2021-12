Williams-teambaas Capito mist GP Saudi-Arabië door corona

De positieve test werd donderdagochtend bevestigd door de Formule 1 en kort daarna door Williams Racing. "De FIA en de Formule 1 kunnen bevestigen dat Williams Racing CEO en teambaas Jost Capito voorafgaand aan zijn reis naar Jeddah positief getest heeft op COVID-19", leest de verklaring. "Jost volgt de richtlijnen van de Britse autoriteiten."

Capito is achtergebleven in het Verenigd Koninkrijk en kan dit weekend niet aanwezig zijn bij de race in Jeddah. "De positieve test heeft verder geen gevolgen voor het personeel van Williams Racing en het team zal de werkzaamheden op het circuit zoals gepland kunnen uitvoeren."

Over de toestand van Capito is verder geen mededeling gedaan. Het coronavirus heeft de Formule 1 nog altijd in zijn greep. Hoewel het circus dit seizoen de hele wereld weer is rondgereisd, hebben verschillende leden van de paddock races moeten missen door een positieve test. Door een uitbraak van de nieuwe Omikron-variant zijn de richtlijnen in diverse landen weer aangescherpt.