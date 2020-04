Williams stuurt personeel met verlof, coureurs leveren salaris in

De eerste acht races van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn reeds uitgesteld of geannuleerd. Op z’n vroegst schieten de teams halverwege juni weer in gang met de Grand Prix van Canada, maar ook het doorgaan van die race is hoogst onzeker. Rond het paasweekend moet er een beslissing genomen worden over het doorgaan van dat evenement in Montreal. Als gevolg van de uitgestelde start heeft de Formule 1 besloten de shutdown naar voren te halen, maar er zijn meer maatregelen nodig om deze Formule 1-loze periode te overleven.

Williams heeft nu aangekondigd dat het een deel van het personeel tijdelijk met verlof stuurt, bovendien levert het management en coureurs George Russell en Nicholas Latifi flink wat salaris in. “Dankzij de situatie rond COVID-19 is Williams Racing genoodzaakt om een aantal personeelsleden met verlof te sturen als gevolg van maatregelen om kosten te drukken”, stond in het statement geschreven. “Deze verlofperiode duurt tot het eind van de maand mei. Het senior management en onze coureurs hebben met ingang van 1 april 20 procent van hun salaris ingeleverd. Dit zijn geen eenvoudige beslissingen, maar we moeten ervoor zorgen dat ons personeel in Grove terug aan het werk kan op het moment dat de situatie dat weer toelaat.”

Vorige week kondigde McLaren al dergelijke maatregelen aan. McLaren-teambaas Zak Brown heeft zijn zorgen uitgesproken en vreest dat meerdere Formule 1-teams als gevolg van de crisis om kunnen vallen.