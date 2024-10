Williams doet oude tijden herleven met speciale F1-livery

De Williams FW46 is voor de komende twee races voorzien van een nieuw likje verf. De motorkap is in geel gedompeld, de kleuren van sponsor Mercado Libre. Het bedrijf is sinds de entree van Franco Colapinto als partner verbonden aan de Britse formatie. De samenwerking wordt nu extra kracht bijgezet voor de Latijns-Amerikaanse races.

De Williams is voor het eerst sinds 31 jaar weer voorzien van de kleur geel. De kleur verscheen in 1983 voor het eerst op de FW08C en maakte onderdeel uit van een aantal iconische liveries tot eind 1993. In die periode scoorde de formatie 55 van haar 114 overwinningen, drie constructeurstitels en drie wereldtitels bij de rijders.

Nigel Mansell in 1992 in de Williams FW14B Foto door: Motorsport Images

Colapinto rijdt dit weekend met een speciale helm, ter ere van Carlos Reutemann. De Argentijn was tussen 1972 en 1982 actief in de koningsklasse van de autosport en reed in zijn laatste drie seizoenen voor Williams. In 146 races stond hij 12 maal als winnaar op het erepodium en scoorde in totaal 45 podiumplaatsen en 6 pole-positions.