Qua hype moest Logan Sargeant het in aanloop naar zijn F1-debuut zeker afleggen tegen de twee andere rookies op de grid. Nyck de Vries kreeg na zijn invalbeurt op Monza alle lof toen hij Williams twee WK-punten bezorgde, Oscar Piastri was de afgelopen jaren dé gevierde man in de juniorklassen met een imposante reeks gewonnen kampioenschappen. De man van McLaren kende echter een zeer ongelukkig debuut nadat hij geteisterd werd door technische problemen. De Vries wist op zijn beurt ook nog niet het onderste uit de kan te halen.

Bij Williams kon men wel tevreden zijn na afloop van de Grand Prix van Bahrein. Alex Albon haalde een punt binnen voor het team door op de tiende plek aan de meet te komen, niet ver daarachter eindigde Sargeant als beste rookie op de twaalfde plek. “Ik ben zo blij voor het team en Alex dat we ons eerste punt binnenhalen”, zegt Sargeant. “Het is het bewijs dat we goed werk geleverd hebben in aanloop naar de race, de positieve sfeer is heel fijn om te merken. We hadden niet gedacht dat we zo snel konden zijn, maar het lukte en dat is geweldig. Dat geeft me zeer zeker veel vertrouwen.”

Tegelijkertijd gaat Sargeant de komende weken naar circuits waar hij nog niet reed: Jeddah, Melbourne, Baku én Miami. “Het lastige komt nu”, weet Sargeant. “Dit zijn circuits die enorm uitdagend zijn. Ik verwacht dat we daar wel wat moeilijkheden krijgen, maar dit was alvast een geweldige start.” De Amerikaan kan bouwen op zijn teamgenoot Albon. “Ik kan echt geweldig veel van hem leren”, aldus Sargeant. “Iedereen weet dat hij ontzettend snel is en inmiddels veel ervaring heeft in F1. Dat is nuttig voor een nieuweling in deze klasse.”

Williams kreeg met James Vowles begin dit jaar een nieuwe teambaas. “Van hem heb ik ook al veel geleerd”, aldus Sargeant. “Hij past heel goed in dit team, hij weet iedereen te motiveren en hij geeft voor mijn gevoel echt goede adviezen. Hij werkt graag met jonge coureurs, dus ik ben blij dat ik wat dat betreft op hem kan rekenen. Ik maak zeker gebruik van zijn expertise.”