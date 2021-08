Williams-reservecoureur Aitken solliciteert naar racestoeltje

Toch is dat niet geheel terecht. Jack Aitken is al sinds 2018 actief in de Formule 1. Eerst als testcoureur voor Renault en sinds vorig seizoen als reserve- en testcoureur bij Williams. Bij die renstal maakte hij eind 2020 ook zijn debuut in een Grand Prix. De Brits-Koreaanse coureur verving tijdens de Sakhir Grand Prix in Bahrein George Russell die bij Mercedes de door corona gevelde Lewis Hamilton verving. Aitken reed niet onverdienstelijk naar een zestiende plaats, maar waar in de wandelgangen de laatste tijd namen als Nico Hülkenberg, Nyck de Vries en Valtteri Bottas regelmatig opduiken als mogelijke opvolger van Russell, daar is het rond Aitken betrekkelijk stil.

De 25-jarige coureur, die momenteel herstelt van de verwondingen die hij opliep bij een crash op Spa-Francorchamps, heeft dit jaar een druk programma. Naast zijn werk bij Williams is hij actief in de Formule 2 en de GT World Challenge. Hij hoopt in de winter een gouden kans te krijgen om de overstap te maken naar een permanente plek in de Formule 1. “Williams zit in een opwindend momentum, waarin we vooruit gaan”, aldus de coureur in gesprek met Motorsport.com. “Er is veel energie in het team en ik denk dat ze een aantal goede beslissingen hebben genomen op het gebied van structuur en personeel. Er ligt op dit moment veel nadruk op ontwikkeling. Ik maak nu al meer dan anderhalf jaar deel uit van het team en met het vele werk in de simulator waarbij ik betrokken ben, denk ik dat ik daarbij een belangrijke rol heb gespeeld.”

Aitken staat als reservecoureur klaar om in te vallen mocht een van de vaste coureurs niet inzetbaar zijn, maar zijn belangrijkste werk bij Williams vindt achter de schermen plaats, bij het ontwikkelen van de auto van 2022. “Ik weet welke kant het met de auto opgaat. Ik ben er zo vaak als ik kan om de ontwikkeling van zowel de auto van dit jaar als die van volgend jaar te evalueren. En ik denk dat ik dat best goed doe. Het is altijd een van mijn sterke punten geweest om echt sterke feedback te geven en ook om te weten wat de belangrijke dingen zijn.”

Dat Aitken niet zomaar wat zegt, bewijst de respons die hij van het team krijgt. “Toen ik de race op Sakhir deed en we een paar weken later in Abu Dhabi testten, was die feedback iets waar ze heel blij mee waren. Ik zou zeggen dat het de komende jaren enorm belangrijk zal worden hoe je een team vooruit helpt.”

En dus is Aitken naar eigen zeggen niet helemaal kansloos waar het gaat om het bemachtigen van een racestoeltje, ook als de oppositie bestaat uit gelouterde coureurs als Bottas of Hülkenberg. “Het is de vraag of coureurs er tijd in willen steken en hoe gemotiveerd ze zullen zijn om zich bezig te houden met de fijne kneepjes van het vak. Het zal veel werk kosten om deze auto's [van 2022] op snelheid te krijgen en de onvermijdelijke kinderziektes te verhelpen die een nieuwe regelgeving met zich meebrengt. Ik denk dat dat een van de sterke punten is van de jonge jongens die we de afgelopen vijf jaar hebben gezien. Ervaring is niet altijd een garantie voor succes.”