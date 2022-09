Williams prijst F1-debutant De Vries: “Hij is heel intelligent”

De Vries had op vrijdag de Aston Martin bestuurd in de eerste vrije training en dacht een rustig weekend op Monza tegemoet te gaan. De rust was voorbij toen Alexander Albon een blindedarmontsteking kreeg en niet kon racen. De Formule E-kampioen van vorig seizoen stapte in en begon vol goede moed aan een lastige klus. Dat liep uiteindelijk heel aardig af met een dertiende plek in de kwalificatie, wat door de vele gridstraffen resulteerde in de achtste startplek. De Vries kon zijn plek in de race grotendeels handhaven en eindigde op de negende plaats.

De ervaring van de 27-jarige coureur speelde daarin een aardige rol. Naast de Formule E reed De Vries de afgelopen jaren ook in LMP-wagens en mocht hij verschillende keren in diverse F1-auto’s rijden. De coureur is daarmee geen doorsnee rookie die alles nog moet leren. “Nee, we weten dat hij in de race heel intelligent is”, erkent teambaas Jost Capito in gesprek met onder andere Motorsport.com. “Je weet hoe complex dit kan zijn. Hij moest verdedigen, aanvallen en op zijn banden passen. Het is heel anders dan hoe hij tot nu toe geracet heeft. De pitstop moet kloppen, hij moest op het juiste moment de leider in de race voorbij laten toen iemand op zijn versnellingsbak zat. Hij moest het als voordeel gebruiken, dat is heel lastig en dan zijn er nog allerlei factoren. Dit was heel anders dan wat hij tot nu toe heeft gereden, zonder fouten te maken. Daar moet je echt wel wat voor kunnen.”

Volgens Capito kreeg het team gedurende het weekend ook bruikbare feedback van de Fries: “Zijn feedback is fantastisch. Ja, hij is een hele goede coureur en het helpt enorm dat hij al zoveel gereden heeft met verschillende auto’s. Hij weet exact hoe een auto voelt, wat goed is en wat beter kan. Dat is erg goed.”

Albon gaat ervan uit dat hij de volgende Grand Prix in Singapore gewoon weer aan de start kan staan. Mocht dat niet lukken, staat De Vries weer op de nominatie voor een invalbeurt.

F1-update: Het debuut van De Vries en de zege van Verstappen