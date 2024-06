Williams pakt door en presenteert technische aanwinsten voor F1-team

Williams poogt onder leiding van de ambitieuze teambaas James Vowles iets van de oude glorie terug te krijgen in de Formule 1. Het team heeft Alexander Albon langdurig vastliggen en wacht voor het tweede zitje in 2025 onder meer op de keuze van Carlos Sainz. Ook op technisch vlak probeert Williams aan de weg te timmeren. Zo heeft het team gesproken met Adrian Newey, in een poging de legendarische ontwerper te verleiden tot een terugkeer naar Grove. Alhoewel Newey zijn keuze nog altijd niet heeft gemaakt - en hij met onder meer Ferrari en Aston Martin aan interesse bepaald geen gebrek heeft - pakt Williams wel alvast door met andere veranderingen van het technisch team.

Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Oostenrijk presenteert de Britse renstal vijf nieuwe aanwinsten voor de technische afdeling. De meest in het oog springende daarvan is Matt Harman, die recent nog bij Alpine werkte als technisch directeur. Harmans F1-carrière beslaat inmiddels al 24 jaar en bracht hem onder meer bij Renault, Mercedes en Mercedes High Performance Powertrains. Hij zal zich na de verplichte shutdown in de zomer bij Williams voegen als 'Design Director'. In deze rol zal hij onder Vowles en technisch opperhoofd Pat Fry werken, en een belangrijke rol spelen bij het ontwerp van de auto's.

Verder heeft Williams zich verzekerd van de diensten van Fabrice Moncade, die voorheen bij Ferrari werkzaam was. Moncade is een specialist op het gebied van simulaties en brengt ervaring van onder meer Mercedes, McLaren en BMW-Sauber mee. Juan Molina komt over van Haas en voegt zich als chef aerodynamica bij de huidige nummer negen uit het constructeurskampioenschap. Molina heeft in het verleden drie wereldtitels gewonnen met Red Bull Racing. Steve Winstanley heeft bij Red Bull zelfs bijgedragen aan zes (dubbele) titeljaren en voegt zich bij Williams als hoofdengineer. Richard Frith maakt het lijstje met technische aanwinsten compleet als de nieuwe Head of Performance Systems vanaf 2025.

Doordat Williams ook nog een nieuwe Chief Information and Analytics Officer (kortweg CIAO) heeft gepresenteerd, kondigt het team meteen zes nieuwe werknemers in één klap aan. "Ik ben enorm blij om deze zes aanwinsten bij Williams te kunnen verwelkomen", reageert Vowles. "We zijn bezig met een missie om ons als Williams terug te vechten naar de top van de Formule 1. Het aantrekken van talent van andere teams, mensen die zelfs al kampioenschappen hebben gewonnen, helpt daarbij. Het laat zien dat we geloven in deze reis. Williams investeert volop in wat nodig is om te winnen. Dit is nog maar het begin, want in de komende maanden zullen we nog meer nieuwe gezichten van over de hele grid verwelkomen."