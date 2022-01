Williams: Onderhandelingen met Red Bull over Albon niet zo lastig

Na drie jaar vertrekt George Russell bij Williams en maakt de overstap naar topteam Mercedes, waar hij een team gaat vormen met zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton. Williams heeft met Alexander Albon een prima vervanger gevonden. De Britse Thai komt uit de Red Bull-pool en werd zeer positief aanbevolen door zijn goede makker Russell.

“Ik heb veel met George gesproken, en ook over de rijdersalternatieven”, erkent Williams-teambaas Jos Capito in gesprek met onze collega’s van Formel1.de. “Dat is ook logisch, want hij had een zeer prominente rol binnen het team. Daarnaast heb ik een zeer vriendschappelijke band met hem. Daarom heb ik hem ook gevraagd wat hij van bepaalde rijders vond. Hij was heel duidelijk dat wat hem betreft Alex de juiste rijder voor Williams was.”

Het management van de formatie uit Grove kon zich vinden in de aanbeveling van de jonge Brit en zocht contact met Red Bull. Tegelijkertijd probeerde ook Mercedes, dat Williams van motoren en versnellingsbakken voorziet, bij monde van teambaas Toto Wolff een rijder uit de eigen stal naar voren te schuiven: test- en reservecoureur en Formule E-kampioen Nyck de Vries. Uiteindelijk koos men voor de ervaring van Albon. Capito legt uit hoe de deal tot stand kwam: “Ik heb de meeste zaken met Christian [Horner, red.] besproken. Red Bull wilde heel graag dat Alex een F1-zitje zou vinden. Daarom waren de onderhandelingen ook niet zo lastig. Zij wilden hem ondersteunen in de zoektocht naar een zitje, en wij wilden Alex graag hebben. Toto heeft er ook helemaal geen problemen mee dat Alex bij Red Bull vertrekt en bij ons instapt. De onderhandelingen waren echt niet zo lastig als van buitenaf leek.”

Relatie met Mercedes

De ervaren teambaas benadrukt dat Mercedes geen vinger in de pap heeft bij de rijderskeuze: “We hebben geen verdere verplichtingen ten opzichte van hen. Het is altijd duidelijk geweest, ook bij Mercedes, dat de beslissing over de rijders bij ons ligt. Wij kiezen voor de rijders die het beste zijn voor het team. Dat is ook in het belang van Mercedes, zij willen immers ook dat hun klantenteams zo goed mogelijk presteren. Daarover is nooit discussie geweest. Ik heb al vele jaren een goede relatie met Toto, dat is hierdoor op geen enkele wijze verslechterd.”

