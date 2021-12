Williams: Latifi moet in F1-seizoen 2022 stoppen met overpeinzen

In zijn tweede volledige Formule 1-seizoen heeft Nicholas Latifi eindelijk punten weten te scoren. Dat kreeg hij voor elkaar in de Grand Prix van Hongarije, waarin de 26-jarige coureur knap zevende werd. Een race later scoorde hij in België opnieuw punten op de door regen in het water gevallen zondag. Het grootste deel van het jaar was Latifi echter opnieuw langzamer dan teamgenoot George Russell, die komend seizoen promotie maakt naar Mercedes. Er waren momenten waarop hij wel de snelheid had, maar dat wist hij te vaak niet om te zetten in een goed resultaat.

Latifi miste volgens Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, consistentie in 2021 en dat wijt hij aan het feit dat de coureur uit Toronto te veel nadenkt achter het stuur van zijn bolide. Als hij meer op zijn talent gaat vertrouwen, valt er mogelijk nog een hoop progressie te boeken. “Dit jaar ging meer op en neer dan we hoopten. We hadden afwisselend snelheid in de kwalificatie en de race, maar hij heeft nog steeds veel talent voor het besturen van de auto en het begrijpen en aanwijzen van waar de problemen zitten”, legde Robson uit. “Natuurlijk is er volgend jaar een grote reset. De auto’s zijn compleet anders, hij heeft een nieuwe teamgenoot, dus ik denk dat volgend jaar een kans voor hem is om te stralen. Ik denk dat er een kans is dat hij dat kan. Hij heeft alles wat ervoor nodig is, maar hij moet misschien iets meer op zijn instinct vertrouwen. Hij overpeinst dat bijna altijd en dat is mogelijk onderdeel van het probleem. Hij neigt ernaar om te veel over dingen na te denken en hij is bijna te intelligent om simpelweg op zijn instinct te rijden. Maar cruciaal is dat hij die instincten wel heeft.”

Wat Latifi zou kunnen helpen in de zoektocht naar meer snelheid en consistentie, is een betere auto. Dat kan er volgens Robson toe leiden dat de Williams-coureur niet meer het gevoel heeft dat hij het nadeel van zijn pakket moet goedmaken met zijn rijden. “Hij kan het, maar het is bijna iets als de kip en het ei. Dat de auto iets sneller is betekent dat hij ietwat kan ontspannen, vooral in het eerste deel van de kwalificatie”, vertelde Robson. “Hij kan dan meer op zijn instinct gaan vertrouwen en rijden zoals hij dat kan – en zoals de meeste coureurs doen. Hij kan dus in een opwaartse spiraal komen en goed werk leveren, absoluut.”