Williams komt vrijdag met nieuwe livery voor 2020 F1-auto

In een video op Twitter laat Williams de nieuwe kleurstelling alvast aan de coureurs George Russell, Nicholas Latifi en (reserve) Jack Aitken zien. Die reageren enthousiast.

Lichtblauw en wit

Vermoedelijk verdwijnt het rood volledig en keert de equipe terug naar de ‘basiskleuren’ blauw en wit. Foto’s van de raceoveralls van Latifi en Russell op de sociale media de afgelopen dagen doen vermoeden dat daarbij is gekozen voor de lichtblauwe tint van vorig seizoen.

In de etalage

Of er ook een nieuwe sponsor zal worden aangekondigd, is niet duidelijk. Het noodlijdende Williams is naarstig op zoek naar nieuwe investeerders en heeft het team zelfs in de verkoop staan. Ook liet Claire Williams weten dat het bedrijf een nieuw sportagentschap in de arm heeft genomen om sponsoren te zoeken. “We werken met een nieuw agentschap en we zijn aan het herzien hoe we Williams in de markt kunnen zetten. We hebben daar volledig vertrouwen in.”

Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft Williams voldoende liquide middelen om het in ieder geval tot 2021 uit te houden. Het sportief toch al niet lekker draaiende team uit Grove is de afgelopen maanden zwaar getroffen door de coronapandemie. Het uitblijven van inkomsten uit races en het wegvallen van Rokit heeft er zelfs toe geleid dat de stal dus in de verkoop staat.

Met medewerking van Jonathan Noble