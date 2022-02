Williams maakt presentatiedatum voor F1-seizoen 2022 bekend

De afgelopen weken hadden negen van de tien Formule 1-teams al een datum gecommuniceerd voor de onthulling van hun bolide en livery voor het nieuwe seizoen. Haas F1 was vrijdag zelfs het eerste team dat de livery – en een vroege versie van hun nieuwe auto – onthulde. De meeste teams volgen in de komende week, terwijl Alfa Romeo de nieuwe wagen pas na afloop van de eerste testweek in Barcelona officieel presenteert. Tot dusver was het bij Williams nog wat stil, maar inmiddels heeft het team die stilte doorbroken.

Dinsdag maakte Williams bekend dat het over precies een week een season launch-evenement organiseert. Op 15 februari houdt de renstal een online presentatie, waarbij de nieuwe bolide wordt onthuld. Ook geven coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon én teambaas Jost Capito hun visie op het nieuwe strijdwapen van de Britse formatie. Daarnaast vertellen zij over de verwachtingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen, het eerste onder de sterk veranderde technische reglementen. Het evenement begint om 14.00 uur Nederlandse tijd en wordt live uitgezonden op de website van Williams.

Het technische reglement is grondig op de schop gegaan voor 2022 en dat biedt Williams een perfecte kans om een stap voorwaarts te zetten. Nadat het team in 2019 en 2020 achteraan de grid bungelde, werd afgelopen seizoen de weg omhoog ingeslagen. In totaal scoorde Williams 23 punten met Latifi en George Russell als coureurs, waarbij laatstgenoemde in België zelfs het podium mocht betreden. Met zijn sterke optredens heeft de Brit echter promotie verdiend naar topteam Mercedes. Het vrijgekomen plekje bij Williams wordt ingevuld door voormalig Red Bull Racing-coureur Albon, die na een jaar afwezigheid zijn rentree maakt in 2022.