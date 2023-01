Logan Sargeant is komend Formule 1-seizoen een van de drie debutanten op de grid, naast Nyck de Vries en Oscar Piastri. De 22-jarige coureur vervangt Nicholas Latifi, die na drie F1-seizoenen aan de kant is gezet. Sargeant wordt de eerste Amerikaan sinds Scott Speed in 2007 die een volledig F1-seizoen gaat rijden. Hij wordt teamgenoot van de meer ervaren Alexander Albon. Het was echter niet het plan om hem na slechts een Formule 2-seizoen al te promoveren. Williams was dusdanig onder de indruk van hun junior dat ze het bij een enkel jaar hielden. Sargeant won twee F2-races en finishte als vierde in het kampioenschap. Zijn dominante overwinning op Silverstone, waar hij vanaf pole-position startte, droeg significant bij aan zijn promotie.

Sven Smeets, sportief directeur bij Williams, meldt dat de Britse renstal Sargeant twee jaar wilde laten racen in F2, maar dat het uiteindelijk zag dat dat niet nodig was. "Iedereen start bijna op die manier", zegt Smeets tegen Motorsport.com. "Wij zagen alleen vrij snel na de seizoensstart, en helemaal na Silverstone, dat twee jaren wellicht niet nodig waren. We hebben niet tegen hem gezegd dat hij eerste of tweede moest eindigen in het kampioenschap. Het kwam door zijn progressie, zijn pure snelheid over een enkele ronde en de manier waarop hij volwassen werd. Het kwam ook door de manier waarop hij zich ontwikkelde in de simulator en hoe hij trainingskampen en mediatrainingen aanpakte. Dat alles bracht hem rond de zomer in de race [voor een vast zitje]."

Logan Sargeant juicht op het podium in Silverstone. Foto: Williams

Williams was in eerste instantie voornemens om Piastri van Alpine te huren. De Australiër tekende echter een contract bij McLaren en was daarna geen optie meer voor de mannen en dames uit het Britse Grove. Hierdoor kwam Sargeant in beeld. Voormalig Williams-teambaas Jost Capito liet al in Austin weten dat Sargeant F1-coureur zou worden, mits hij zijn superlicentie zou veiligstellen. Smeets hoopt dat zijn pupil in F1 snelle stappen kan maken, maar weet ook dat er lastige momenten gaan zijn. "Saudi-Arabië en Australië komen al vroeg in het seizoen en daar is geen ruimte voor fouten", vervolgt de Belg. "Hij krijgt ook slechts anderhalve dag de tijd om de limieten van een F1-auto te ontdekken. Daarna staat de eerste Grand Prix al op het programma. Je kunt dus niet duizenden kilometers testen met deze auto. Dit alles gaat onderdeel zijn van zijn leerproces."

Sargeant gaat uiteraard zijn uiterste best doen het niveau van Albon te halen, maar Smeets vindt het niet eerlijk om meteen te verwachten dat de Amerikaan op hetzelfde level zit. "Het eerste wat je wil, zodra de auto goed is, is je teamgenoot uitdagen. Kun je punten pakken, dan is dat nog beter. Maar we kunnen in Bahrein niet tegen hem zeggen dat hij Alex moet verslaan. Dat is niet eerlijk. Het doel is om beter te worden, te leren tijdens het seizoen en dan klaar te zijn voor 2024."