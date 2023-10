Williams geeft Sargeant tot einde van seizoen de tijd

Williams is het enige team dat voor het Formule 1-seizoen 2024 nog een stoeltje beschikbaar heeft. Als het aan teambaas James Vowles ligt, gaat zijn formatie verder met Alexander Albon en Logan Sargeant. Eerstgenoemde is al bevestigd voor volgend jaar, maar Sargeant komt in de publieke opinie mede door vijf crashes na de zomerstop steeds verder onder vuur te liggen. Onder meer Liam Lawson wordt gelinkt aan het zitje naast Albon voor 2024.

Vowles benadrukt dat Williams in de eerstkomende weken geen beslissing neemt over de line-up voor komend seizoen. “Ik vermoed tot het einde van dit seizoen”, antwoordde Vowles in Qatar op de vraag tot wanneer Sargeant de gelegenheid krijgt om te laten zien wat hij kan. “Ik denk dat we al hebben besloten welke kant we opgaan. Hij heeft doelen om te bereiken en het zou verkeerd zijn om het moment van beslissen te veranderen. Het wordt dus het einde van het jaar.”

Sargeant heeft het vertrouwen van Vowles. “De snelheid is er”, vervolgde de Williams-teambaas over de Amerikaanse coureur, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. “Daar hoeven we niets aan te veranderen. Als het er echt op aankomt, sluipt er echter iets van inconsistentie in en dat leidt soms tot een crash. Bijvoorbeeld, zijn ronde op Suzuka was gelijk aan die van Albon, totdat hij in de laatste bocht veel te agressief was en zwaar crashte.”

“We hebben - en dat heb ik al eerder gezegd - de verantwoordelijkheid om te investeren in onze rookies”, aldus Vowles. “We hebben hem in de auto gezet, maar we hebben hem bijna geen testkilometers gegeven. Ik ben gewend aan 30.000 kilometer testen, niet 850 kilometer. Wat we willen zien, is constante progressie en het behouden van die consistentie. Dit zal dan vanzelf resultaat opleveren. Hij weet hoe hij moet winnen. Dat heeft hij gedaan in F3 en F2, maar hij moet zijn vaardigheden nu toepassen in F1. Als dat geen resultaat oplevert, leidt dat tot steeds meer frustratie en ga je overcompenseren. Daar moeten we aan werken.”

Video: Albon elimineert Sargeant in kwalificatie F1 Qatar