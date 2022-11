Logan Sargeant is momenteel druk bezig om zijn superlicentie voor 2023 veilig te stellen. Mocht hem dat lukken dan neemt hij volgend jaar plaats naast Alexander Albon en is de Formule 1 weer een Amerikaan rijker. De Formule 2-coureur nam ook in Austin en Mexico vrije trainingen voor zijn rekening. Komend weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma en opnieuw geeft Williams Sargeant de mogelijkheid meer ervaring op te doen. Een opmerkelijke beslissing. Komend weekend wordt op Interlagos een van de drie sprintraces afgewerkt, waardoor het F1-weekend één training minder bevat.

Sargeant neemt tijdens de tweede oefensessie plaats in de auto van Albon. "Ik kijk er enorm naar uit om in VT2 in Brazilië weer in de FW44 te stappen", blikt de 21-jarige coureur vooruit. "Ik kan niet wachten om meer ervaring op te doen bij het team en verder te bouwen op wat ik heb geleerd in Austin en Mexico-Stad. Het is een geweldig gevoel om de kans te krijgen op zo'n iconische baan als Interlagos, met banking in de bochten en natuurlijk de Senna S. Ik wil Williams bedanken dat ik opnieuw een kans krijg om achter het stuur te kruipen."

Het team weet dat Albon een lastiger weekend tegemoet gaat, dit omdat de Thai slechts een uur trainingstijd krijgt om zich voor te bereiden op de Grand Prix. Hoewel de F1-auto's voor de kwalificatie (vrijdag) al in parc fermé gaan, verliest Albon toch kostbare baantijd met het missen van de tweede training: "Logan gaat verder met het afwerken van vrije trainingen in de FW44", zo meldt het persbericht van het team uit Grove. "Deze keuze is ongewoon gezien de sprintrace. Het wordt nog lastiger omdat Alex' auto tijdens VT2 in parc fermé gaat. Het geeft Logan echter de kans om belangrijke ervaring op te doen, waarmee hij kan investeren in zijn toekomst. Hij leverde geweldig werk in Austin en Mexico en we weten zeker dat hij ondanks een ander weekend dit weer gaat doen."