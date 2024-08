Williams neemt per direct afscheid van Sargeant en kiest F1-debutant als opvolger

Logan Sargeant wist al dat hij eind 2024 moest vertrekken bij Williams, dat vasthoudt aan Alexander Albon en Carlos Sainz heeft aangetrokken als zijn nieuwe teamgenoot. De 23-jarige coureur uit Fort Lauderdale blijkt zijn voorlopig laatste Formule 1-race nu echter al gereden te hebben. Dinsdag heeft Williams bekendgemaakt dat hij voor de Grand Prix van Italië aan de kant wordt gezet. Op hogesnelheidstempel Monza mag testcoureur en Williams-junior Franco Colapinto het stuur van Sargeant overnemen, zo heeft het team inmiddels bevestigd. De debuterende Argentijn mag het F1-seizoen 2024 dan ook afmaken voor de renstal uit Grove.

"Het is een eer om mijn Formule 1-debuut te maken met Williams - dit is een droom", zegt Colapinto over zijn aanstaande F1-debuut in Monza. "Het team heeft een geweldige geschiedenis en een missie om terug te keren aan het front. Ik kan niet wachten om daar onderdeel van te zijn. Ik sta voor een enorme leercurve met mijn debuut midden in een Formule 1-seizoen, maar ik ben klaar voor deze uitdaging. Ik ben volledig gefocust om met Alex en het team zo hard mogelijk te werken om dit tot een succes te maken."

De positie van Sargeant stond al enige tijd onder druk. De Amerikaan scoorde dit jaar tot dusver nog geen punten en haalde vooral de headlines met crashes en incidenten. Dat was in Zandvoort opnieuw het geval met een stevige crash in de derde vrije training, die ook een stokje stak voor deelname aan de kwalificatie. Deze crash lijkt de druppel te zijn die de emmer van teambaas James Vowles deed overlopen. Hij heeft in de paddock in Zandvoort met Mercedes en Red Bull gesproken over het inzetten van respectievelijk Mick Schumacher en Liam Lawson, maar dat liep op niets uit. Vervolgens is geschakeld naar Colapinto, die komend weekend in Monza zijn F1-debuut maakt.

Colapinto debuteerde in 2018 in de autosport met vier races in de Spaanse Formule 4, het kampioenschap dat hij in 2019 won. Via de Formule Renault Eurocup, de Formula Regional European en twee jaar in de Formule 3 zette hij in 2024 de stap naar de Formule 2. Daarin won hij de sprintrace in Imola en mede daardoor staat de Argentijn op de vijfde plaats in de tussenstand. Sinds januari 2023 is Colapinto ook onderdeel van de Williams Driver Academy. Eind vorig jaar mocht hij daardoor al plaatsnemen in de FW45 tijdens de young driver test in Abu Dhabi. Tijdens de Britse GP nam Colapinto plaats in de FW46 voor de eerste vrije training, waarmee hij zijn debuut in een officiële F1-sessie maakte. Komend weekend volgt dus zijn eerste Grand Prix.