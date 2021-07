Vertrekt Russell bij Williams? Team heeft "lange lijst" opvolgers

Williams moet beide coureurs voor volgend jaar nog aankondigen, al is de kans levensgroot dat Nicholas Latifi ook komend seizoen van de partij is. Naar verluidt heeft de Canadees een meerjarig contract op zak dat ook 2022 beslaat, al doet Williams er formeel nog geen mededelingen over. Doordat de familie Latifi eigen sponsoren meebrengt en veel geld in het laatje brengt, moet het echter bijzonder raar lopen wil hij volgend jaar niet van de partij zijn.

De hamvraag luidt vooral wie er naast hem zal plaatsnemen. De huidige teamgenoot George Russell valt onder de vleugels van Mercedes en is voor drie jaren uitgeleend aan het team uit Grove. Die uitleenperiode eindigt aan het eind van 2021, waardoor hij sterk aan een promotie naar het fabrieksteam van Mercedes wordt gelinkt. Toto Wolff heeft links en rechts al laten doorschemeren dat de jonge Brit hoge ogen gooit om het zitje naast Lewis Hamilton te bezetten. De Oostenrijkse teambaas zegt tijdens de zomerstop formeel een knoop door te hakken, al heeft hij met een knipoog al aangegeven te weten welke kant het opgaat.

Als Russell daadwerkelijk mag promoveren, luidt de vervolgvraag wie er met het resterende Williams-zitje aan de haal gaat. Nyck de Vries is vanwege de Mercedes-link met Williams al wel gesuggereerd, net als de nog immer op een comeback azende Nico Hülkenberg. "Op dit moment sluiten wij geen enkele coureur uit die beschikbaar is voor volgend jaar", aldus Williams CEO en teambaas Jost Capito. "Nico is beschikbaar en we sluiten hem dus niet uit, al moet ik zeggen dat onze lijst met potentiële coureurs erg lang is."

Williams weer een aantrekkelijke bestemming voor coureurs

"Wij willen de best mogelijke coureurs hebben, maar alleen coureurs die geïnteresseerd zijn om voor Williams te rijden en weten wat er bij dit team wordt gevraagd. Een coureur die volgend jaar al meteen wereldkampioen wil worden, zal zeker niet bij ons terechtkomen. Die zal dan toch echt bij het verkeerde team zitten", geeft de voormalig VW-man aan dat er nog veel werk aan de winkel is. "Wij hebben iemand nodig die het team op termijn terug naar de top kan brengen, die het team ondersteunt en die het team kan leiden. Op dit moment zien we dat de interesse om voor Williams te rijden weer toeneemt en dat is alleen maar goed om te merken", vervolgt hij via de officiële Formule 1-kanalen.

Capito voegt toe dat zijn team hard aan de wederopstanding werkt en achter de schermen alles op het nieuwe reglement voor 2022 zet. Juist dat maakt Williams, samen met een financiële injectie door Dorilton Capital, een aardige bestemming. "De toegenomen interesse komt met name door de goede stappen die we recent hebben gezet. We hebben voldoende financiële middelen en dat is alom bekend in de racewereld. Verder blijven we hard werken volgens de ingeslagen route en hopen we Williams een nog aantrekkelijkere bestemming voor coureurs te maken dan dat het nu al is." Capito heeft eerder aangeven dat hij, juist doordat er meerdere opties zijn, niet veel haast heeft met de rijderskeuze voor 2021.

