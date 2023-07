Logan Sargeant had een lastige start van zijn rookieseizoen op een aantal stratencircuits die de Amerikaan nog onbekend waren. De nummer vier van het F2-seizoen 2022 heeft in Alexander Albon een sterke teamgenoot waar hij zich aan moet meten: De Thai-Britse coureur staat op elf punten in het kampioenschap tegenover nog nul punten voor de coureur uit Florida. Albon heeft bij tijd en wijle laten zien dat de Williams FW45 in staat is om competitief te zijn, vooral op specifieke circuits met karakteristieken die de auto erg goed liggen zoals Oostenrijk en Silverstone.

Op deze circuits heeft Sargeant weliswaar geen punten gescoord, maar volgens Williams’ head of vehicle performance Dave Robson toch was er sprake van een stijgende lijn voor de 22-jarige coureur. Volgens de Brit heeft dit mede te maken met het terugkeren naar de bekendere Europese circuits, die tevens een iets grotere foutmarge hebben dan de meedogenloze muren van stratencircuits. “Ik denk dat dat een verschil maakt” vertelt hij aan Motorsport.com. “Tegelijkertijd leert hij ook, krijgt hij ervaring, of dat nou goed of slecht is, ik denk dat het allemaal erg waardevol is. Hopelijk valt alles nu dus op zijn plaats.”

Ook de volgende twee races, Hongarije en België, zijn geen onbekenden bij de Amerikaan, waardoor de verwachtingen bij Robson hoger zijn gespannen. “Deze worden erg interessant. De snelheid van de auto fluctueert misschien een beetje. Als de snelheid er niet is, denk ik dat het vanuit een mindset-perspectief nog steeds een goede leerervaring kan zijn. Als we minder competitief zijn moet hij proberen Albon bij te houden, dat is een andere manier van denken die hij onder controle moet krijgen.”

Sargeant’s race in Oostenrijk was een beetje onzichtbaar, daar waar hij op een ronde achterstand op P13 eindigde. Toch meent Robson dat dat zijn sterkste race tot nog toe was. “En om vervolgens op Silverstone te arriveren en hetzelfde te doen, hij heeft het solide gedaan. Ik denk dat hij zijn ronde in Q1 buitengewoon goed heeft gedaan, terwijl hij onder druk stond na de rode vlag en in de rij stond [voor een snelle ronde]. Dat zijn dingen waar hij een paar races geleden nog niet goed mee om kon gaan. De race was erg goed. Het was zeker niet makkelijk, zeker de eerste tien ronden toen het een beetje regende en waaide. Het was moeilijk om de banden te managen en een goede pace te vinden. Dat heeft hij allemaal doorstaan. Zijn pace was niet ver verwijderd van die van Alex, terwijl hij met de nieuwe voorvleugel reed en Logan niet. Deze twee weekenden waren heel goed, en hopelijk is het een duidelijk keerpunt.”

Hongarije nieuwe uitdaging

Robson erkent dat Sargeant niet ieder weekend uit de startblokken zal schieten. Tijdens de tweede vrije training in Groot-Brittanië noteerde de jonge coureur een vijfde tijd, maar een herhaling in Hongarije lijkt onwaarschijnlijk. “Het maakt een groot verschil als je snel op gang komt. In Hongarije zal dat lastiger zijn, omdat we minder bandensets hebben [onder de alternatieve allocatieregels]. Ik denk dat hij die luxe niet krijgt. Maar dan nog, het is een nieuw vakje om aan te vinken, toch?”