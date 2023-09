Een virtuele safety car zeventien ronden voor het einde van de race zorgde voor een zinderende slotfase. Alex Albon maakte net als Mercedes goed gebruik van de situatie door over te stappen naar vers rubber, om zo de aanval op de top-tien in te zetten. Toen de Thai-Britse coureur op P10 reed en Liam Lawson in het vizier had, kreeg hij in de krappe bocht dertien te maken met een onverwachte aanval van Sergio Perez. De agressieve manoeuvre van de Mexicaan leverde hem een vijf seconden penalty op, maar Albon was de echte gebeten hond. De 27-jarige coureur viel terug tot P14 en eindigde uiteindelijk op P11, terwijl Perez’ straf geen invloed had op zijn uiteindelijke finishpositie.

“Een behoorlijk aantal punten is ons ontnomen”, vertelt Williams-teambaas James Vowles aan Motorsport.com. “Het is frustrerend dat in een kampioenschap waar om elk punt gevochten wordt, en je voorstaat op je directe concurrenten, dat het zo van je afgenomen wordt. Dat doet pijn.” Hoewel het stratencircuit niet goed aansluit op de kwaliteiten van de FW44, zette Albon wederom een hele knappe prestatie neer. Volgens Vowles had hij door de crash van George Russell zelfs op P8 kunnen eindigden. In plaats daarvan scoorden directe concurrenten Haas [P10] en AlphaTauri [P9] wel punten.

Vowles levert kritiek aan het adres van Perez. “Hij had geen goede reden [om daar een inhaalactie in te zetten]. Hij kwam van ver. Er zijn verstandige manieren om iemand in te halen en dit was er niet één van. Al een paar rondes lang zat Perez aan de binnenkant en probeerde hij zijn neus ertussen te prikken. Dat is op zich geen probleem, je moet agressief zijn [om op dit circuit er voorbij te komen]. Maar Alex was al gefocust op zijn instuurmoment. Hij kwam van achteren en maakte contact met de sidepod. Er was geen mogelijkheid waarop dit zou gaan werken. Dit is dus ontzettend frustrerend. Er zijn zulke kleine verschillen en dit zou zomaar de stand aan het einde van de rit kunnen beïnvloeden.” Williams staat met 21 punten op P7, gevolgd door Haas, Alfa Romeo en AlphaTauri met respectievelijk 12, 10 en 5 punten.

Williams in een positieve spiraal

Hoewel de race als een nachtkaars uitging, ziet Vowles een hoop positieve ontwikkelingen bij zijn team. “Je kunt zien dat het hele team alles geeft, net als Alex. We wisten dat dit circuit ons niet zou liggen, maar we hebben een aantal hele goede beslissingen gemaakt die niet alleen tijdens de race zelf plaatsvonden. De keuze om twee mediums over te houden voor de race werd weken geleden gemaakt.” Het team is sinds de zomerstop in vorm en ziet daardoor mogelijkheden om in het restant van het seizoen nog meer punten te scoren. "Ik denk dat we weer competitief zullen zijn, maar dat geldt voor beide kanten. Anderen zullen genoeg kansen krijgen om punten te scoren, net als wij", aldus de teambaas van Williams.