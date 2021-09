Williams heeft geen haast bij rijderskeuze voor 2022

"We voelen totaal geen tijdsdruk bij het maken van de rijderskeuze", aldus Williams-teambaas Jost Capito. "Ik denk dat anderen zich er meer druk om maken. Wij zijn onze opties voor de toekomst aan het bekijken. Er zijn een paar mogelijkheden en die leggen we nu naast elkaar."

De signalen dat George Russell het team gaat verlaten voor een avontuur bij Mercedes worden steeds sterker. Zijn transfer wordt over niet al te lange tijd aangekondigd, is de verwachting. Mogelijk moet ook de tweede Williams-cockpit worden gevuld met een nieuwe coureur. Een langer verblijf van Nicholas Latifi is niet nog niet bevestigd. Blijft de Canadees, dan wordt het zijn derde seizoen in dienst van Williams.

De twee beste renstallen binnen de Formule 1 op dit moment, Mercedes en Red Bull Racing, hebben beiden een interessante optie voor Williams. Red Bull zou graag reserverijder Albon weer zien terugkeren in de koningsklasse. Volgens teambaas Christian Horner heeft Williams daar wel oren naar. Ook zou er contact zijn met Alfa Romeo. Aangezien Mercedes momenteel de motoren levert aan Williams, vreest Horner dat het merk met de ster de komst van Albon naar Williams wil blokkeren.

Mercedes beschikt over De Vries, de kersverse Formule E-kampioen. Teambaas Toto Wolff wil hem weliswaar graag binnen de Mercedes-familie en de Formule E houden, maar zal naar eigen zeggen een overstap van de Sneker naar de F1 niet tegenhouden.

"Meer opties dan alleen De Vries en Albon"

Volgens Capito zijn er "een paar coureurs" die een mooie bijdrage zouden kunnen leveren aan Williams in 2022. "Je kan op verschillende manieren naar volgend jaar kijken, er is geen goede of foute keuze. Je kunt gaan voor een coureur met Formule 1-ervaring, dat is altijd een pluspunt. Maar de wagens waarmee we volgend jaar gaan rijden, zijn voor iedereen nieuw. Zie het als een nieuwe racecategorie. Iedereen moet met de nieuwe auto leren rijden. Dus zou je ook een rookie kunnen nemen; het gat met de ervaren coureurs is immers dan relatief klein. Het zou een ideaal moment daarvoor zijn."

Capito benadrukt dat niet alleen De Vries - "een fantastisch coureur" volgens Russel - en Albon in de race zijn voor het Williams-zitje. "Het gaat niet alleen om deze twee. We hebben nog andere opties. Er zijn meer coureurs met Formule 1-ervaring en jonge talenten die keihard werken om in de F1 te komen."

Corona

Het interview met Capito vond plaats op vrijdag in de namiddag. Inmiddels is duidelijk geworden dat de teambaas van Williams dit weekend niet langer in de paddock zal verschijnen. De Duitser had vrijdagavond een ontmoeting met Kimi Raikkonen en die werd zaterdagochtend positief getest op corona. Hoewel Capito ook getest is en daaruit geen besmetting is gebleken, heeft Williams het zeker voor het onzekere genomen en besloten dat Capito dit weekend niet bij het team in de buurt zal komen.