Williams heeft geen probleem met alziende helmcamera Russell

Fernando Alonso was vorig maand in België de eerste Formule 1-coureur die met het mini-cameraatje aan de binnenkant van zijn helm rondreed [zie onderaan de tekst]. De techniek is overgenomen uit de Formule E, waar al sinds vorig seizoen met de camerahelm wordt gewerkt. Het grote verschil is echter dat in de Formule E het lcd-display van het stuurwiel onherkenbaar in beeld wordt gebracht. Dat is bedoeld om te voorkomen dat er gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Bij Alonso en George Russell was het display op het stuur gewoon te zien, maar in het geval van de Spanjaard was dat wat minder interessant: ten eerst omdat zijn camera alleen tijdens de training werd gebruikt en ten tweede omdat het display op het stuur van de Alpine met het stuurwiel meedraait en meelezen dus lastig is. Bij Russell en Williams lagen de zaken wat anders: de camera van de Engelsman stond ook in de kwalificatie en sprintrace gewoon aan en het display voor de neus van Russell draait niet met het stuur mee en bleef dus ook in de bochten goed leesbaar.

Op de vraag van Motorsport.com of Williams daar een probleem mee heeft zei Dave Robson, eindverantwoordelijke voor de prestaties van de FW43B: “Het is niet echt ideaal vanuit ons standpunt gezien. Maar ja, als mensen het interessant en vermakelijk vinden dan hoort dat bij de sport. Het is niet waar ik voor onszelf een camera zou plaatsen, maar als mensen dat standpunt leuk vinden dan hoort dat er allemaal bij en is het oké.”

Robson liet ook weten dat het team even heeft overwogen om de camera alleen tijdens de trainingen aan te zetten, maar uiteindelijk besloot Williams dat de Formule 1 ook in de racesessies mocht blijven filmen. Dat betekent dus ook op zondag, tijdens de Grand Prix. “Ik denk dat we er beelden van zullen zien. Het is duidelijk dat de Formule 1 er op gebrand was om de camera tijdens de racesessies te gebruiken”, aldus Robson. “De installatie ervan is absoluut prima en het levert ons geen problemen of nadelen op, maar het gaat puur om wat er zichtbaar is op het dashboard. Maar ik denk dat waar we nu staan, we er heel blij mee zijn. Er is niets bijzonders te verbergen op het dashboard.”

Williams heeft even overwogen om – net als alle andere teams – het display niet langer vast tegen de voorkant van de cockpit te monteren, maar te integereren in het stuurwiel. Het team kwam echter tot de conclusie dat “dat niet echt de moeite waard was.” Robson voegde daaraan toe: “Ik weet eerlijk gezegd niet hoe vaak de coureurs er naar kijken als het stuur wordt omgedraaid. Je zou denken dat ze op dat moment in de bocht wel wat beters te doen hebben.”