Williams gunt Russell Mercedes-zitje, De Vries weegt zijn woorden

Russell is als Mercedes-protegé voor drie seizoenen uitgeleend aan Williams. Die uitleenperiode zit er na het seizoen 2021 op, waardoor hij de overstap kan maken naar het fabrieksteam. Dat laatste lijkt om meerdere redenen waarschijnlijk. Zo moet Toto Wolff hem iets aanbieden om het talent niet te verliezen aan kapers op de kust en heeft de Oostenrijker laten weten dat hij Valtteri Bottas wil helpen om 'goed terecht te komen'. Het lijkt op een andere teamgenoot van Lewis Hamilton te duiden, al wordt de knoop formeel tijdens de zomerstop doorgehakt.

Als Russell de overstap daadwerkelijk mag maken, verliest Williams diens vaandeldrager op het circuit. Het lijkt slecht nieuws, al ziet Capito dat op persoonlijk vlak iets anders. "Ik hoop juist dat George het zitje [bij Mercedes] krijgt. Hij is nu op een punt in zijn carrière aanbeland, waarbij hij het aankan om in een topteam te rijden en voor de wereldtitel te strijden. Sowieso zal ik een jonge coureur nooit tegenhouden als hij zo'n kans krijgt", aldus de Williams-teambaas.

Hij erkent wel dat het verhaal twee kanten heeft. Persoonlijk gunt hij Russell de promotie, maar hij weet ook dat de Formule 2-kampioen uit 2018 een belangrijke schakel vormt in de wederopbouw van Williams. "Als je even vanuit het perspectief van het team kijkt, dan willen wij hem natuurlijk graag behouden. Maar goed: als Mercedes hem een aanbod doet, dan krijgt hij de volledige steun van ons. En als Mercedes hem geen aanbod doet, dan houdt hij ook onze volledige steun. Daardoor kunnen wij met onze rijderskeuze wachten op het besluit van Mercedes."

Dat besluit van Mercedes zal in de komende maand worden genomen, maar reageert Williams dan meteen met een eigen aankondiging? "De vraag is of we wel zo snel moeten handelen. Iedere coureur die nog geen vast zitje heeft of geen optie heeft, is momenteel al met ons in gesprek. Ik denk zelfs dat ons zitje het stoeltje is dat momenteel het meest felbegeerd is."

De Vries weegt zijn woorden over vermeende F1-interesse

Met zijn woorden geeft Capito aan dat er gesprekken gaande zijn met potentiële opvolgers van Russell. Hamvraag vanuit Nederlands perspectief luidt of Nyck de Vries ook een rol speelt in die gesprekken? De leider in het Formule E-klassement is dit weekend op de Hungaroring, maar houdt zich voor de camera van Ziggo Sport erg op de vlakte: "Ik lees natuurlijk ook maar wat jullie te melden hebben en wat de media oppikt. Uiteraard is het voor mij mooi om te lezen dat er over mij gesproken wordt en dat ze mij aan Williams linken. Ik ben ook vereerd dat Toto Wolff lovend is over onze prestaties op het circuit. Dat is goed om te horen, maar tegelijkertijd ben ik blij met waar ik nu zit en wat ik kan doen. Het belangrijkste voor ons is om het [karwei] in Berlijn af te maken."

Met die laatste woorden duidt De Vries op de afsluitende Formule E-krachtmetingen, waarin hij de wereldtitel kan pakken. Wat betreft de Formule 1-geruchten wikt en weegt hij zijn woorden zeer zorgvuldig, al gebeurt dat wel met een brede lach: "Meer dan dit weet ik echt niet..."