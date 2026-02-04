De Williams-gok die leidde tot missen van F1-shakedown Barcelona

Waar een nieuwkomer als Cadillac wel ten tonele verscheen in Spanje, gold dat niet voor het ervaren Williams. Het team uit Grove had medegedeeld dat het de volledige vijfdaagse shakedown in Barcelona zou overslaan vanwege "vertragingen" in de ontwikkeling van de FW48 van Carlos Sainz en Alexander Albon.

Het besluit leidde wel tot verontwaardiging, aangezien Williams juist als een van de eerste teams had besloten om de ontwikkeling van de 2025-auto stop te zetten om zich volledig op de 2026-auto te kunnen focussen. Hoe kon Williams dan alsnog de boot missen? Teambaas James Vowles stelt dat dit vooral te maken had met een afweging: te vroeg een auto klaarzetten kan betekenen dat er performance misgelopen wordt, maar te lang wachten en de auto is niet gereed - en dat laatste gebeurde dus uiteindelijk.

"We zijn heel vroeg gestopt met de ontwikkeling van de 2025-auto, maar wat je ook wil doen, is ervoor zorgen dat je je beslissingen over wanneer je het chassis, de voorvleugel, achtervleugel, vloer en carrosserie vrijgeeft zo lang mogelijk uitstelt, om alle ontwikkelingswinst mee te pakken", legt Vowles in gesprek met onder meer Motorsport.com uit.

"Als je een auto 'print', als je het zo bekijkt, en je zegt: 'Oké, we gaan de auto in april vorig jaar al produceren', dan zouden we natuurlijk een auto hebben, maar die zou veel langzamer zijn dan wat er mogelijk is. Dan zou je meteen achterlopen in de upgrade-race", voegt Vowles toe.

De Williams FW48 werd op dinsdag onthuld. Foto door: Williams

"Het tweede is dat we onszelf als organisatie moeten testen. Kampioenschapsniveau gaat niet alleen over het ontwikkelen van de auto, aerodynamisch of mechanisch. Het gaat er ook om hoe ver je de grenzen kunt verleggen van de tijd die nodig is om een idee om te zetten in een echte, werkende auto. Dat moeten we voortdurend blijven verbeteren. We waren onszelf als organisatie aan het testen. Dus enerzijds behoud je de prestatievoordelen, maar anderzijds moeten we onszelf steeds verder pushen om richting kampioenschapsniveau te gaan."

Achterstand opvangen

Dat betekent volgens Vowles echter niet meteen dat hij het mislopen van de shakedown in Barcelona als iets goeds ziet. "Ik was veel liever in Barcelona geweest, laat ik dat meteen vooropstellen. Dat was het doel, dat was wat we van plan waren. Dat hebben we niet gehaald", erkent de teambaas.

Volgens Vowles heeft het team de gevolgen van het missen van de test deels kunnen opvangen met alternatieve voorbereidingen, zoals simulatorwerk van Albon en Sainz en feedback van motorleverancier Mercedes, die met zijn coureurs meer dan 500 ronden reed.

"We hebben het geluk dat Mercedes genoeg auto's in actie had, waardoor er veel informatie terugkomt over zowel de versnellingsbak als de krachtbron. Dat stelt ons in staat om goed voorbereid naar Bahrein te gaan. Met zes dagen testen denk ik niet dat we meteen op achterstand staan."

Vowles stelt dat Williams een deel van de achterstand heeft kunnen opvangen. Foto door: Williams

Vowles weet ook dat Albon en Sainz in Bahrein niet meteen over de ervaring beschikken die de overige twintig coureurs nu wel hebben. "Wat ontbreekt, is dat de coureurs veel kennis missen om instinctief te verfijnen wat er op de baan gebeurt. Wat ontbreekt, is de correlatie van waar onze aerodynamica echt staat en waar onze voertuigdynamica echt staat. Baan­data is de enige manier om dat vast te stellen."

"Er is dus wel degelijk verlies, maar met zes dagen testen en met onze driver-in-loop-simulator – waarin we het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd en die state-of-the-art en volledig operationeel is – kunnen we veel daarvan compenseren. Op dit moment weet niemand, en dat meen ik echt, niemand, hoe de onderlinge verhoudingen liggen", besluit hij.