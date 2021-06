WIlliams-coureurs weten wat winnen is in Baku

Het Williams Formule 1-team heeft er dit seizoen voor gekozen om een wat meer uitgesproken auto in te zetten, een wagen die mogelijk niet op alle circuits even goed uit de voeten kan, maar hier en daar een puntje zou moeten kunnen oppikken en daarmee de concurrenten Alfa Romeo en Haas achter zich laten. Tot dusverre heeft die koers nog niet echt veel opgeleverd. Ook na de Grand Prix van Monaco staat er achter het team uit Grove een hatelijke nul op het scorebord en tot overmaat van ramp wist Alfa Romeo in het prinsdom wel een puntje te scoren.

En dus wordt het hoog tijd dat het voormalige kampioenenteam zich laat gelden. Dat zou zo maar eens kunnen gebeuren in Azerbeidzjan, gezien het track record van Nicholas Latifi en George Russell op het Baku City Circuit. De Canadees reed er weliswaar nog nooit een Formule 1-race, maar liet er in de Formule 2 sterke staaltjes zien. Zo won hij er in 2019 de sprintrace. “Het is een circuit dat me bevalt, ik heb er in de Formule 2 al heel wat podiumplaatsen behaald. Ik kan niet wachten om de uitdaging aan te gaan om er in een Formule 1-wagen rond te rijden, het zal zeker lastig zijn. Er zijn een paar lange rechte stukken, dus hopelijk kunnen we wat meer spanning beleven dan tijdens de vorige race in Monaco. Al met al kan ik niet wachten om het circuit op te gaan.”

Ook George Russell is bekend met het Baku City Circuit, hij won er in 2018 de Formule 2-sprintrace, maar eindigde een jaar later in zijn debuutjaar in de Formule 1 op de vijftiende stek. Gemengde gevoelens dus bij de talentvolle Engelsman. “Ik kijk uit naar Baku. Het is opnieuw [na Monaco] een stratencircuit, maar het heeft een andere dynamiek. Er zijn veel grote remzones van hoge snelheid en met muren net achter de baan is het moeilijk om de bochten aan te vallen. Je komt ook door het kasteelgedeelte met de lastigste bocht op de Formule 1-kalender, het is er zo krap en je kunt er veel tijd winnen of verliezen. Ik heb gemengde gevoelens bij Baku; het is altijd een van mijn beste circuits geweest, maar ik heb er nooit veel geluk gehad. Toch kijk ik er naar uit en laten we zien hoe we het er ditmaal vanaf brengen.”

Williams zelf mag ook hoop koesteren: de laatste podiumplaats van het team werd behaald in de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2017. Lance Stroll reed er vier jaar geleden de race van zijn leven en knokte zich achter Daniel Ricciardo (Red Bull, P1) en Valtteri Bottas (Mercedes, P2) naar een keurige derde plaats. Een podium lijkt dit jaar wat te veel gevraagd, maar een puntje?

Een virtueel rondje over het Baku City Circuit