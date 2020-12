Williams: "Russell laat zien dat we juiste keuze hebben gemaakt"

"Ik werd dinsdagochtend al vroeg wakker en ben maar meteen aan het werk gegaan. Maar het nieuws had ik nog niet gevolgd, dus ik wist helemaal niet wat er met Lewis aan de hand was. Toen kreeg ik ineens een berichtje en niet veel later ook een telefoontje van Toto [Wolff]. Mijn eerste gedachte was 'goh wat vervelend voor Lewis' maar daarna begon het allemaal al snel voor ons", legt Roberts uit hoe het verzoek van Mercedes tot zich vernam.

Deal met Mercedes 'relatief makkelijk' tot stand gekomen

"Of het daarna makkelijk bleek om een deal te sluiten? Nou ja, wel relatief. We hebben al jarenlang een goede relatie met Mercedes en gebruiken onder meer hun motoren. Het was dus wel duidelijk dat we gesprekken zouden voeren en er uiteindelijk ook wel uit zouden komen. Dat ging op zich best soepel. Wij waren vooral bezig met de vraag wie we in onze auto konden zetten." Het antwoord daarop bleek uiteindelijk Jack Aitken, waarmee de personele puzzel volledig was gelegd.

Williams is er qua rijdersbezetting op achteruit gegaan, maar als Roberts de verrichtingen van Russell ziet, weet de interim-teambaas wel dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. "Het is fantastisch om te zien, ik denk dat hij zichzelf geen beter begin had kunnen wensen. Dat laat zien dat we het juiste hebben gedaan. Dat we goed hebben gehandeld door hem deze kans te bieden. Sportief gezien is dit een mooie gelegenheid en wij wensen hem het allerbeste."

Uitleenbeurt kan ook Williams helpen

Roberts denkt dat Williams ook kan profiteren van de door Russell opgedane ervaringen. "Ja, al zal hij eerst wel een beetje gefrustreerd zijn als hij weer in onze auto stapt", lacht de Britse teambaas. "Maar daarna kunnen zijn ervaringen en kennis ons zeker verder helpen met de eigen auto. Hij maakt het uitstapje dus met onze volledige steun. Bovendien moeten mensen niet vergeten dat hij nog altijd een Williams-coureur is en ook blijft. Hij komt terug naar ons team en zal ons met zijn bagage helpen. Dit is alleen maar goed voor beide partijen."

