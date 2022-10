F2-coureur Logan Sargeant maakte vrijdag in Austin zijn Formule 1-debuut in de eerste training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Amerikaan is de favoriet om Nicholas Latifi volgend jaar bij Williams te vervangen. Hij heeft wel een topvijfklassering in de F2 nodig om genoeg punten te behalen voor een superlicentie. Hoewel het F2-seizoen pas in Abu Dhabi wordt afgesloten, zal Williams Sargeant helpen bij zijn ambitie om een superlicentie te bemachtigen door hem ook in Mexico en Abu Dhabi te laten rijden in de eerste training. Sargeant zal ook deelnemen aan de rookietest na het seizoen. Die wordt twee dagen na de Grand Prix van Abu Dhabi gehouden.

Capito: "Tweede stoeltje voor Sargeant"

Teambaas Jost Capito liet zaterdag tijdens de FIA-persconferentie in Austin weten dat Williams Sargeant naast Alexander Albon op wil stellen in 2023. "We hebben het gevoel dat hij klaar is om te gaan racen. Als hij voldoende superlicentiepunten heeft behaald, wordt hij onze tweede rijder volgend jaar." Het team, dat eerder belangstelling had voor de diensten van Nyck de Vries, zal waarschijnlijk geen formele aankondiging doen voordat alles is geregeld met de superlicentie van Sargeant. Als het plan slaagt, wordt Sargeant de eerste Amerikaan die een volledig F1-seizoen gaat rijden sinds Toro Rosso-coureur Scott Speed in 2007.

Dankbaar

"Om te beginnen wil ik Williams Racing en Dorilton Motor Sports nogmaals bedanken dat ze me gisteren op COTA de kans hebben gegeven om op eigen terrein te rijden", zei Sargeant zaterdag. "Het was een van de leukste momenten uit mijn carrière tot nu toe." De Amerikaan is dan ook in zijn nopjes met de extra kansen die hem geboden worden door Williams. "Ik ben erg dankbaar dat ik meer tijd krijg in de FW44 in Mexico en Abu Dhabi. Mijn doel is om elke minuut in de auto en met het team optimaal te benutten en voort te bouwen op de vooruitgang die ik in Austin en in de simulator op Grove heb geboekt. Natuurlijk wil ik mijn F2-seizoen in Abu Dhabi op de best mogelijke positie afsluiten. Ik weet zeker dat het rijden in de FW44 me scherp houdt en mij klaar maakt voor de F2-finale."

Sargeant vervangt Albon tijdens de eerste training in Mexico. Bij de slotrace in Abu Dhabi mag hij plaatsnemen in de wagen van Latifi. Door op vrijdag op het Circuit of The Americas meer dan honderd kilometer te rijden zonder strafpunten, kreeg Sargeant een extra punt voor zijn F1-superlicentie. Hij heeft inmiddels 31 punten verzameld. Als hij in Mexico en Abu Dhabi dezelfde prestatie levert, kan Sargeant op 33 punten komen. Hierdoor kan hij in de F2-stand zevende worden en toch een superlicentie bemachtigen. Sargeant staat momenteel derde met 135 punten. Zijn voorsprong op zevende man Liam Lawson bedraagt echter maar twaalf punten.

Williams blij met optreden Sargeant

Sargeant sloot de eerste training in Austin af op de negentiende en voorlaatste plaats. Met 1.40.325 was hij iets minder dan 3,5 seconde langzamer dan de beste tijd van Carlos Sainz. In totaal reed hij 23 ronden. Albon eindigde op P13.

"Logan toonde veel begrip tijdens zijn FP1-debuut in Austin en gaf nuttige feedback om het team te helpen bij de voorbereidingen voor de rest van het weekend", laat sportief directeur Sven Smeets van Williams weten. "We geven Logan in Mexico en Abu Dhabi nog meer mogelijkheden om zich vertrouwd te maken met het team, zowel tijdens de vrije trainingen als tijdens de Young Driver Test, terwijl we hard werken om Logan te ondersteunen bij zijn inspanningen om een superlicentie te behalen. Het is geweldig dat we Logan waardevolle tijd kunnen geven om achter het stuur van de FW44 te kruipen, zodat hij zich verder kan ontwikkelen als Williams Academy Driver en zijn talenten kan benutten. We zijn benieuwd hoe Logan zich dit seizoen ontwikkelt en zijn laatste race van het seizoen in de Formule 2 afmaakt."