Williams: Foto's Red Bull-vloer laten compleet ander spectrum zien

De crash van Sergio Perez tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco gaf fotografen een unieke kans om de onderzijde van de Red Bull RB19 op de gevoelige plaat vast te leggen. De beelden lieten duidelijk zien hoe complex het vloerconcept van de bolide is en voor concurrenten zijn deze van grote waarde in hun pogingen om de achterstand op de regerend wereldkampioenen te verkleinen. Voor achterhoedeteam Williams was er echter een factor die men veel interessanter vond. De renstal probeert namelijk te begrijpen hoe Red Bull tot dat briljante ontwerp is gekomen.

"Het is absoluut fascinerend. Hoe waardevol het is, is moeilijker te zeggen", antwoordde head of vehicle performance Dave Robson op de vraag hoe waarde de foto's van de Red Bull-vloer zijn. "Ik weet dat iedereen in Monaco een geweldig beeld kreeg, maar volgens mij hebben we eerder al voldoende foto's gezien - zelfs vorig jaar al - om te weten dat het ontwerp heel complex is. Ook kun je de details niet zien. Aerodynamisch gezien is er heel weinig op een F1-auto dat je gewoon kan kopiëren. Je moet precies weten wat het doet en het voor je eigen auto laten werken, of je moet weten welke andere onderdelen erbij horen."

De vloer van Red Bull is daar een uitstekend voorbeeld van, stelt Robson. "Op een of andere manier moet je het uit elkaar halen. Het is echt moeilijk om te begrijpen hoe alle rondingen werken in een driedimensionale ruimte. Zo ingewikkeld is het. Maar het is denk ik veelzeggender dat er een paar stukjes zijn waarvan je kunt zien wat ze geometrisch doen, zodat je iets kunt namaken, testen en proberen te begrijpen wat ze proberen te bereiken. Daarna kun je het op je auto gebruiken. Dat is duidelijk en iedereen zal dat doen. Maar de grotere vraag is: hoe hebben ze daar überhaupt op gekomen? Wat is hun proces om tot die complexiteit te komen? Want dat is een heel nieuw en compleet ander spectrum. Dat is waarschijnlijk een interessantere vraag om te beantwoorden dan de vraag wat het eigenlijk doet. Hoe zijn ze zover gekomen en hoe zal de volgende eruitzien?"

De hoeveelheid details in de vloer van Red Bull geldt volgens Robson als wake-up call voor de concurrentie, die zich nu realiseert hoeveel werk er verzet moet worden om de achterstand in te halen. Dat geldt ook voor Williams, waarvan het relatief eenvoudige vloerontwerp na de crash van Logan Sargeant in de kwalificatie voor de Spaanse GP ook te zien was. Robson benadrukt dat complexiteit en betere prestaties niet direct aan elkaar gerelateerd zijn, maar wel is nu duidelijk hoeveel progressie de Britse renstal te boeken heeft. "Je kunt niet ontkennen dat ze vele stappen voorsprong hebben op ons, maar ook de meeste anderen", zegt hij. "Er is absoluut wat correlatie op dat vlak. Er is geen direct verband, maar er is wel wat correlatie."