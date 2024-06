Vowles flirt met Sainz: “Willen twee coureurs van wereldklasse”

Met de contractverlenging van Sergio Pérez bij Red Bull Racing en Mercedes dat zich op Andrea Kimi Antonelli lijkt te willen focussen, heeft Carlos Sainz steeds minder opties om volgend jaar op de Formule 1-grid te staan. Williams is één van de mogelijkheden voor de Spanjaard. Dat lijkt een flinke stap achteruit ten opzichte van Ferrari, maar teambaas James Vowles benadrukt dat zijn formatie wel degelijk serieus genomen moet worden.

“Waarom Carlos naar Williams zou moeten komen?”, herhaalt Vowles in gesprek met Sky Sports de vraag. “Laat ik daar antwoord op geven. Er is een reden dat ik hier ben. Williams is niet meer het team van drie jaar geleden. Het feit dat we alleen al in gesprek zijn met Carlos laat zien dat we onze aanpak hebben veranderd. We willen graag twee coureurs van wereldklasse hebben op onze weg naar voren. We willen dat de wereld zich realiseert dat we meedoen en serieus zijn. We doen de investeringen die nodig zijn om vooraan terug te keren.”

Zo verlengde Williams, dat met Alexander Albon al één coureur heeft vastgelegd voor 2025, begin dit jaar al het contract met motorleverancier Mercedes tot en met 2030. “In 2026 hebben we één van de beste power units, of zelfs de beste, in de auto”, kijkt Vowles positief vooruit naar het volgende tijdperk qua regels. “Daarnaast - hopelijk kunnen we dat spoedig wereldkundig maken - komen er ongeveer dertig ongelooflijke mensen over van andere teams. Daar hebben we de afgelopen twaalf maanden aan gewerkt.”

“De wereld is aan het veranderen. Iemand als Carlos past perfect binnen het grotere plaatje dat we hebben. Uiteraard is het aan hem om de keuze te maken om wel of niet hierheen te komen”, vervolgt Vowles, doelend op het feit dat de drievoudig Grand Prix-winnaar ook bij Audi in beeld is. Op de vraag of hij het gevoel heeft Sainz te kunnen overtuigen, antwoordt Vowles: “Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat hij al onze sterke punten kan zien. Ik denk dat het een eenvoudige beslissing is om hiernaartoe te komen, maar voor mij is dat makkelijk zeggen omdat ik van Williams ben en dit shirt draag. De keuze is echter aan hem.”

