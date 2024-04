Tijdens het Formule 1-weekend in Australië had Williams een probleem, want na de crash van Alexander Albon was er maar een chassis beschikbaar voor de race. Logan Sargeant moest zijn auto afstaan aan Albon, die daardoor de kwalificatie en de race moest toekijken. Er is nog altijd geen reserve-chassis en na de crash van Sargeant in de eerste training in Japan was het de vraag of het chassis niet te erg beschadigd was geraakt. Williams-teambaas James Vowles verklaart dat de schade aan het chassis meevalt. "De schade aan het chassis is nog te overzien, maar ik moet zeggen dat ongeveer de rest enorm beschadigd is. De ophanging is kapot en er zit een scheur in de versnellingsbak", legt de Engelsman uit. Vlak voor de tweede training maakte Williams bekend dat hij niet in actie kan komen tijdens de tweede oefensessie.

De fout van Sargeant was volgens Vowles ook aan de pitmuur heel frustrerend. "Hij kwam bovenaan de heuvel naast de baan terecht, want hij kon de positie op de baan lastig inschatten. Hij kwam daardoor op het gras terecht", zegt de Williams-topman. "We zagen een coureur die niet de fout inging omdat hij over de limiet ging, maar dit is een heel andere fout. Hij had veel verder in kunnen sturen, maar hij wist niet waar hij op de baan was. Ik denk daarom niet dat we een coureur zagen die na Melbourne wat wilde laten zien, dit soort dingen kunnen altijd gebeuren."

Veel gesproken met Sargeant

In de paddock wordt er gesuggereerd dat de crash veroorzaakt is door de druk die Sargeant voelt, maar Vowles ontkent dat dat het geval is. "Ik heb vorige week, en eigenlijk de laatste weken, veel met hem gepraat. Dit zijn de momenten dat je de coureur erbij moet houden", verklaart de 44-jarige. "Hij kwam in een heel lastige situatie terecht, ook nog eens buiten zijn schuld om. Ik heb het idee dat hij mentaal er heel goed voor staat. Ook toen ik hem op donderdagavond nog belde, kreeg ik dat idee. Hij vertelde heel graag weer in de auto te willen stappen, zonder dat hij aan de hele wereld wilde laten zien dat hij het stoeltje verdient."

Video: De crash van Sargeant