Williams F1 zet groots in op 2026: "Al 250 mensen aangenomen"

Bij Formule 1-stal Williams is men ervan overtuigd dat het team met het aantrekken van Carlos Sainz en de vaste waarde Alexander Albon de komende jaren een van de sterkste rijdersparen in de Formule 1 heeft. De Spanjaard en Thai moeten oude glorietijden van de F1-stal uit Grove doen herleven. Het enige dat ontbreekt is een sterke auto, maar sinds zijn komst heeft teambaas James Vowles niet stilgezeten om ook op dat vlak stappen te zetten.

Een paar dagen voordat de deal met Sainz werd aangekondigd, deelde Vowles een gesprek dat hij en de Spanjaard enige tijd geleden hadden. Sainz had toen nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst en legde aan Vowles uit waarom het zo lang duurde. "Dit is wat hij me vertelde", zegt Vowles: "'De reden waarom ik dit doe, is dat als ik me vastleg, ik me met heel mijn hart en ziel moet vastleggen. Honderd procent. En om dat te kunnen doen, mag ik geen enkele twijfels hebben'." Uiteindelijk liet Sainz goedbetaalde stoeltjes bij fabrieksteam Alpine en toekomstig fabrieksteam Audi schieten voor het onzekere project bij privateer Williams. "Het is enorm dat we deze twee grote organisaties [Audi en Alpine] hebben weten te verslaan [in de strijd om de gunst van Sainz]", aldus Vowles.

Hoe hij de drievoudig GP-winnaar heeft weten te overtuigen? "Wat Carlos in ons herkende, en dat zal je van de buitenkant niet zien, is dat we van binnen veranderen", vervolgt de 45-jarige teambaas. "Ik denk dat dat het is wat hem over de brug heeft gehaald. Ik heb alles op tafel gelegd: 'Dit is wat er gaat gebeuren bij ons. We gaan eerst achteruit en dit is de reden waarom en dit is waar we in gaan investeren. Het is jouw keuze of je er deel van wilt uitmaken.' Ik weet dat we in de toekomst succes zullen hebben, en ik weet dat het ons op de korte termijn geld gaat kosten. Maar ik ben ervan overtuigd dat eerlijkheid en transparantie hun vruchten zullen afwerpen."

Vowles en Williams richten zich nu al volledig op 2026 en het nieuwe F1-reglement. Het team heeft van de Amerikaanse eigenaar Dorilton het mandaat gekregen om alle zeilen bij te zetten. Dat betekent een complete herstructurering van het team dat jarenlang kampte met een gebrek aan investeringen en van seizoen tot seizoen moest zien te overleven. Onder Vowles worden de verouderde faciliteiten in Grove aangepakt en is een enorme wervingscampagne op gang gezet om gekwalificeerd personeel binnen te halen.

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto door: Glenn Dunbar

Onlangs kondigde Williams aan dat het maar liefst 26 senior medewerkers van Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari en Alpine heeft aangetrokken. En sinds hij vorig jaar de leiding bij Williams overnam heeft Vowles al het tienvoudige van dat aantal werknemers verwelkomd. "We hebben de afgelopen 17 maanden bijna 250 mensen aangenomen. Dat zijn belangrijke senior medewerkers van andere F1-teams die een directe impact zullen hebben vanaf het moment dat ze in dienst treden", rekent Vowles voor. "Toen ik bij het team kwam, waren we met ongeveer 700 mensen. De livery op de auto in Silverstone [een Britse vlag waarop de namen van alle Williams-medewerkers waren afgebeeld] telde 1005 namen. Dat is het Williams van vandaag en dat is absoluut nog niet het einde van onze reis. Dat doe je niet toevallig, dat doe je omdat mensen geloven in wat je doet."