Williams F1 wil overgewicht FW48 aanpakken in 'aprilpauze'

De Formule 1 bevestigde tijdens het raceweekend in China dat de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië in april niet doorgaan vanwege het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten.

Teams zoals Williams, dat een moeizame start van het seizoen 2026 kent, hopen optimaal gebruik te maken van de extra tijd in de fabriek. Het team uit Grove heeft al toegegeven dat de FW48 van Carlos Sainz en Alexander Albon te zwaar is, waardoor het kostbare tijd verliest op de baan. Dat probleem hoopt Williams snel aan te pakken - het liefst in de pauze die er in april is gekomen.

"Elk uur van die pauze hebben we nodig om weer op het juiste spoor te komen tegen de tijd dat we terugkeren in Miami", zegt Williams-teambaas James Vowles in The Vowles Verdict.

"Het is duidelijk dat we het seizoen niet zijn begonnen zoals we wilden. Die periode draait voor ons om evalueren wat we daadwerkelijk kunnen veranderen. Zonder onderbrekingen kunnen we ons volledig richten op het verbeteren van de prestaties op de langere termijn. Sommige verbeteringen komen mogelijk al in Miami, andere pas daarna."

Williams hoopt in de 'aprilpauze' het overgewicht van de FW48 aan te pakken.

"Het is geen geheim dat we te zwaar zijn", voegt Vowles toe. "In die periode zullen we ons dus richten op updates, waarbij we ervoor zorgen dat we het gewicht van de auto op een verstandige manier kunnen verminderen."

"We hebben tegen die tijd drie Grands Prix achter de rug, maar er is na een race nooit genoeg tijd om elk klein detail in de data te analyseren en echt te begrijpen wat we achteraf anders hadden moeten doen en welke programma's we voor de toekomst willen opstarten. Deze pauze geeft ons daar een goede kans voor."

"De coureurs keren terug naar het Verenigd Koninkrijk en we zullen de simulator praktisch elke dag gebruiken, zo veel als mogelijk. Ook zullen we zoveel mogelijk dagen pitstoptraining doen met de crew. Het draait er dus vooral om: wat kunnen we allemaal inpassen en wat levert het meeste op."

Williams staat momenteel negende in het constructeurskampioenschap met twee punten.