Williams F1 met unieke eenmalige livery naar Britse Grand Prix

Het Formule 1-team uit Grove heeft de namen van alle 1.005 medewerkers op de bolide gezet. Deze namen vormen tezamen de Union Jack, de vlag van Groot-Brittannië. De vlag is daarmee duidelijk zichtbaar op de motorkap van de bolide van Alex Albon en Logan Sargeant. Het team brengt zo een eerbetoon aan alle teamleden. Teambaas James Vowles legt uit: “Silverstone is altijd een van de hoogtepunten van het jaar. Ik ben blij dat we ons personeel kunnen bedanken tijdens alle festiviteiten rondom onze thuisrace. Williams verandert van boven tot onder, zodat we weer aan het front mee kunnen doen. Onze mensen en onze cultuur vormen de sleutel tot dat succes. Het vergt heel veel van elk individu in de fabriek en op het circuit om te kunnen racen in de Formule 1, en ik ben met name onder de indruk van de veerkracht die we dit jaar hebben getoond op de momenten dat we onder druk stonden.”

Alex Albon voegt toe: “Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Engeland voor de thuisrace van het team. Niet alleen vanwege de fans, maar omdat Silverstone wat mij betreft de ware betekenis van racen is. Op die plek werd ik verliefd op de sport. Het is een van de mooiste races van het seizoen, met gepassioneerde fans van over de gehele wereld. Het is de perfecte plek om het geweldige teamwork te vieren.”

Naast de vaste rijders komt ook Williams-protegé Franco Colapinto op Silverstone in actie. Hij neemt in de eerste vrije training de auto van Sargeant over.