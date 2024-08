Williams-teambaas Vowles ziet race tussen F1-teambazen wel zitten

De hoofdtaak van een teambaas in de Formule 1 is de eigen renstal naar succes leiden. Naast die werkzaamheden zijn ook veel topmannen bij speciale demonstratieraces aanwezig, zo ook Williams-baas James Vowles. De Brit verscheen bijvoorbeeld onlangs nog bij het Goodwood Festival of Speed, waar hij een oude F1-auto de sporen gaf. Vowles is zeker niet de enige teambaas die af en toe zelf achter het stuur kruipt, want ook McLaren CEO Zak Brown, Red Bull-topman Christian Horner en Mercedes-baas Toto Wolff nemen regelmatig plaats in racewagens. Vowles laat op de officiële website van de Formule 1 weten dat een onderlinge race wat hem betreft tot de mogelijkheden behoort.

"Daar ben ik wel voorstander van!", lacht Vowles. "Het zal in ieder geval fascinerend worden. Toto en ik hebben - zoals je je vast kunt voorstellen (Vowles was tot 2023 hoofd strategie bij Mercedes) - een paar keer samen geracet. Dat was echt heel erg leuk. Bij een van die keren - dat was in Austin - was Lewis [Hamilton] er ook bij. Ik kan de beelden niet met je delen, maar je hoort hem de hele tijd hard lachen."

Volgens Vowles moet een dergelijke race vooral om het plezier gaan, maar dat het hoe dan ook op het scherp van de snede gaat zijn. "Als we kijken naar het palmares van Toto, Christian en Zak... Ik denk dat het een mooie race zou zijn", vervolgt de 45-jarige teambaas, die denkt dat niet iedereen zich aan de regels gaat houden. "Het gaat een zooitje worden, denk ik. Je moet je realiseren dat er misschien geen auto met vier wielen terugkomt! Als je nu al denkt dat F1 competitief is, dan moet je dit gaan bekijken!"

Brown wil ook wel

Zak Brown staat in ieder geval open voor het idee. De Amerikaan reageerde op X op een tweet van F1 dat wat hem betreft uitgezocht moet worden wie de snelste van de vier is. Wolff en Horner hebben nog niet gereageerd.