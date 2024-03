Williams F1-teambaas James Vowles stapt in FW08 op Goodwood

Williams pakt weer flink uit voor het Goodwood Festival of Speed, waar grote automerken zich wagen aan de beroemde heuvelklim. Een verscheidenheid aan auto's verschijnt hier altijd aan de start, waaronder enkele F1-bolides. Ook dit jaar zal er weer een F1-auto van de partij zijn, aangezien Williams de FW08 uit 1982, waarmee Keke Rosberg dat jaar het kampioenschap won, van stal haalt voor een demorun. Niet één, maar vier coureurs zullen achter het stuur plaatsnemen.

Vaste Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant mogen zich wagen aan de auto die een stuk compacter en lichter is dan de FW46 waar ze nu mee rijden. Zij worden vergezeld door Williams Academy-coureur Lia Block - de dochter van de in 2023 overleden rallycoureur Ken Block - en teambaas James Vowles. Laatstgenoemde zal ook deelnemen aan het evenement en zijn helm opdoen voor de demorun. Voor Block en Vowles - die sinds vorig jaar leiding geeft aan het Britse team - is het de eerste keer dat zij in een Williams F1-auto zullen rijden.

Vowles is vaak aan de pitmuur te vinden, maar heeft in 2022 nog deelgenomen aan de Asian Le Mans series en heeft zodoende de nodige ervaring met raceauto's. "We kijken ernaar uit om dit jaar aanwezig te zijn op het Goodwood Festival of Speed en onze passie voor autosport te delen met fans van over de hele wereld", zegt Vowles. "Het Festival of Speed is zo'n geliefd en uniek evenement en geeft ons de kans om het rijke erfgoed van Williams Racing en de autosport als geheel te vieren. Het zal een droom zijn die uitkomt voor mij om in een Williams F1-auto te rijden die de titel heeft gewonnen. We kunnen niet wachten om de heuvelklim te bedwingen en een show op te voeren voor het ongelooflijke publiek dat zich elk jaar op Goodwood verzamelt", aldus de voormalig hoofdstrateeg van Mercedes F1.

Voor Albon is het de tweede keer op rij dat hij deelneemt aan het Festival of Speed. Voor hem is de FW08 geen onbekende auto, aangezien hij daar vorig jaar in reed tijdens FoS. Voor Sargeant, Block en Vowles is het de eerste keer dat zij deelnemen.